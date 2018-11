Prvo programersko takmičenje koje se bavi veštačkom inteligencijom- AIBG Belgrade

U organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope, BEST Beograd, prvi put će se ove godine organizovati programersko takmičenje koje se bavi veštačkom inteligencijom AIBG (Artificial Inetlligence BattleGround).

Takmičenje je namenjeno svim studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Srbije, s ciljem da upotpune i pokažu svoje znanje iz oblasti veštačke inteligencije.

Uvidevši značaj i korisnost ovog takmičenja, BEST Beograd je odlučio da ovo takmičenje, koje se već četiri godine za redom održava u Zagrebu, dovede i u Srbiju.

Zadatak takmičenja je da za 20 sati svaki tim kreira svog inteligentnog agenta na osnovu zadate igrice. Nakon isteka vremena koje je predviđeno za programiranje, nasumično se formiraju četiri grupe, nakon čega sledi grupna faza takmičenja. Najbolji timovi nakon međusobnih borbi iz svake grupe prolaze u sledeću fazu takmičenja. Eliminacioni deo (knock-out faza) započinje ostajanjem četiri najbolja tima, koja se u daljem toku takmičenja bore za prvo mesto. Za timove koji osvoje prva tri mesta obezbeđene su vredne novčane nagrade.

Tokom takmičenja, studenti će imati prilike i da se upoznaju sa predstavnicima kompanija ˝Telekom Srbija˝ i ˝NCR˝, koji su zlatni pokrovitelji ovogodišnjeg AIBG-a.

“Veliko nam je zadovoljstvo što se jedan ovakav projekat održava prvi put u Srbiji. Smatram da je ovo sjajna prilika za sve naše studente da kroz jedno izuzetno tamičenje pokažu svoje znanje, kreativnost i timski duh. Nadamo se velikom odazivu studenata, jer ovaj projekat pruža veliku mogucnost da na kreativan način ispolje svoje do sada stečeno znanje i da pored toga čak i nauče nešto novo. Cilj takmičenja nije pobediti već učestvovati jer smatram da svako ko bude učestvovao u njemu dobija mnogo.”– kaže Dragana Šindić, Glavni organizator takmičenja.

Za takmičenje, koje će se održati 7. i 8. decembra u Naučno-tehnološkom parku, biće izabrano 12 timova od 3 do 4 člana, kao i pojedinci od kojih će kasnije biti formirani timovi.

Svi zainteresovani studenti se za takmičenje mogu prijaviti od 5. do 30. novembra na sajtu takmičenja https://aibg.best.rs/ , na kome se mogu i detaljnije informisati o ovom takmičenju.