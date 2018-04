Više od 500 učesnika Beogradskog maratona iz sedam kompanija u trci za programiranje u školama

Udruženi oko jednog cilja, više od 500 učesnika današnjeg Beogradskog maratona trčalo je pod zastavom Inicijative Digitalna Srbija. Ideja ove akcije bila je da se zajednički iskaže javna podrška i prikupe sredstva za dalji razvoj besplatnog portala petlja.org koji osnovcima u Srbiji daje mogućnost da naprave svoje prve korake u programiranju.

U akciju #TrkaZaPetlju uključili su se zaposleni u sedam kompanija okupljenih u Inicijativi Digitalna Srbija, neprofitnoj organizaciji koja se zalaže za transformaciju Srbije u digitalno društvo. Maratonci, polumaratonci, učesnici štafetne i Trke zadovoljstva iz Nordeusa, Telenora, Telekoma Srbija, Societe Generale Srbija, Microsofta, New Frontier Group i Karanović&Nikolić su zajedno sa svojim porodicama pokazali podršku Fondaciji Petlja i skrenuli pažnju na važnost razvijanja algoritamskog načina razmišljanja još u osnovnoj školi. Komentarišući ovu akciju, Katarina Anđelković iz Fondacije Petlja rekla je:

Danas će kompanije okupljene oko Inicijative Digitalna Srbija kroz učešće na Beogradskom maratonu trčati Trku za Petlju. Ovom akcijom kompanije iskazuju javnu podršku Fondaciji Petlja i onome što mi radimo. Sredstva koja će biti prikupljena tokom današnjeg dana ćemo upotrebiti za dalji razvoj besplatnih interaktivnih materijala na srpskom jeziku koji služe za učenje programiranja.

Pored prethodnih ulaganja u razvoj portala Petlja, kompanije članice Inicijative Digitalna Srbija prikupile su u okviru akcije #TrkaZaPetlju više od 1.300.000 dinara na ime razvoja edukativnih materijala za učenike sedmih i osmih razreda.

Prema uverenju 14 kompanija i organizacija okupljenih u Inicijativi Digitalna Srbija, algoritamska pismenost jedan je od osnovnih preduslova za razvoj digitalnog društva. U budućnosti, poznavanje osnova programiranja moraće da ima svako, bez obzira da li će se baviti informacionim tehnologijama kao svojim osnovnim zanimanjem ili će biti advokat, bankar ili hemičar. Upravo zbog toga, podrška uvođenju obavezne nastave programiranja u osnovne škole jedan je najvažnijih prioriteta Inicijative Digitalna Srbija.

Dodatni podstrek ovoj inicijativi dalo je nedavno istraživanje koje je pokazalo da 81% stanovnika Srbije mlađih od 60 godina podržava uvođenje predmeta informatika i računarstvo u obavezno obrazovanje već od prvog razreda osnovne škole. Kao odgovor na ovu potrebu, besplatni portal Petlja pruža mogućnost učenja u modernom interaktivnom okruženju, uz materijale na srpskom jeziku koji su usklađeni sa zvaničnim nastavnim programom.