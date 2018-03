Visoka delegacija CERN-a u Srbiji

Visoka delegacija Evropske laboratorije za nuklearna istraživanja (CERN) u zvaničnoj je poseti Republici Srbiji. Ova delegacija razgovara sa najvišim zvaničnicima naše zemlje o punopravnom članstvu Srbije u CERN-u. Tokom posete, delegacija se u četvrtak, 28. marta, sastala sa predsednicom Vlade Republike Srbije, Anom Brnabić, kao i sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i vodećih naučnih ustanova u zemlji.

Delegacija koju predvode Šarlota Varakoli, direktorka CERN-a za međunarodne odnose i Ekhard Elsen, naučni direktor CERN-a, predstavlja takozvani CERN Task Force, koji po nalogu Saveta i generalne direktorke CERN-a analizira dosadašnje učešće naše zemlje u najvećoj naučnoj organizaciji u Evropi i daje preporuku o punopravnom članstvu.

Pre susreta sa premijerkom Brnabić, delegacija CERN-a posetila je prvi institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Institut za fiziku u Beogradu. Tokom boravka na Institutu delgacija je razgovarala sa predstavnicima Komisije Republike Srbije za saradnju sa CERN-om o dosadašnjim rezultatima naših naučnika u ovoj organizaciji, ali i o inovacijama i tehnološkim primenama.

„Radujemo se kad vidimo koliko su stvari napredovale u srpskoj fizici od našeg prethodnog dolaska“, rekla je na Institutu za fiziku direktorka CERN-a za međunarodne odnose Šarlota Varakoli, dodajući da je članstvo Srbije veoma važno za CERN. Delegacija je tokom ove posete simbolično zasadila drvo, piramidalni grab, u bašti Instituta, na obali Dunava.

Inače, delegacija se na Institutu susrela sa istraživačima iz Srbije koji rade na ATLAS i CMS eksperimentima, koji predstavljaju dve najveće naučne kolaboracije u CERN-u. Pored toga, delegacija je obišla i druge laboratorije na Institutu za fiziku – Centar za izučavanje kompleksnih sistema, Centar za fotoniku, Inovacioni centar i Niskofonsku laboratoriju za nuklearna istraživanja, kao i teorijske grupe.

„Pored izveštaja o kapacitetu Srbije za status punopravnog člana, naš zadatak je da identifikujemo one oblasti u kojima je Srbija najjača“, rekao je Ekhard Elsen, naučni direktor CERN-a dodajući da je očigledno da su superračunari jedna od njih. Komentarišući prednosti koje će Srbija imati od punopravnog članstva, Elsen je podsetio kako je danas „tri puta veća šansa da se pronađe posao koji je povezan sa naukom u odnosu na druge poslove“.

Republika Srbija, kao zemlja naslednica SFRJ, jedna je od dvanaest osnivača CERN-a, ali više decenija je bila izvan ovog, najuspešnijeg naučnog kluba na svetu. Zahvaljujući pre svega angažovanju naših fizičara koji još od 2001. rade u ATLAS i CMS kolaboracijama, Republika Srbija je 2012. postala pridruženi član CERN-a, koji okuplja 22 evropskih država. Izuzetno dobro prihvaćena u ovoj jedinstvenoj međunarodnoj organizaciji, sa najvišim naučnim i tehnološkim standardima, Srbija je do sada dala i značajan doprinos brojnim rezultatima u CERN-u, poput otkrića Higsovog bozona.