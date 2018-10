Softver koji glas pretvara u tekst skraćuje trajanje suđenja za 70 odsto

Program koji putem neuronskih mreža prepoznaje glas ili audio zapis i pretvara ga u smislene rečenice, Newton Dictate, uskoro bi mogao da snima i transkribuje sva suđenja u Srbiji. Softver je proizvod češke kompanije „Newton Technologies“, Microsoft partnera za slovenske jezike.

Newton Dictate je specijalno kreiran za srpsko govorno područje i sadrži milion reči, fraza, izraza i rečenica iz sudske prakse, a preciznost kojom transkribuje izgovorene reči je čak 95 odsto. Nakon što se instalira na računar, program u realnom vremenu pravi transkript snimljenog govora, ili audio, odnosno video zapisa, na ćiriličnom pismu, a njegovo funkcionisanje nije ograničeno čak ni manjim govornim manama.

Kako bi se ispoštovala stroga pravila koja je doneo GDPR, kao i obezbedila tajnost podataka iznetih na suđenjima, svi zabeleženi podaci ostaju na uređajima pravosudnih organa u specijalnom formatu, tako da niko ne bi mogao da vidi njihov sadržaj, čak ni sam sam proizvođač. Materijale bi dalje mogli da koriste svi učesnici sudskog procesa kojima sud to dozvoli.

Implementacija ovog softvera u srpski pravosudni sistem trajala bi tri do četiri meseca. Tonsko snimanje suđenja bi ubrzalo vođenje zapisnika za 70 odsto, ali i povećalo preciznost zapisa koji za sada beleže samo suštinu datih iskaza, što ostavlja prostor za zloupotrebe u praksi.

Newton Dictate se koristi u mnogim zemljama Evrope. Razvojni proces trajao je više od 15 godina i reč je o gotovom proizvodu u koji je uloženo 150 miliona evra. U Hrvatsku je uveden pre tri meseca i već je izdato 800 licenci za njegovu upotrebu u sudovima. Ovaj softver se za sad ekspernimentalno koristi u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Zrenjaninu i Višem sudu u Kragujevcu, dok je 10 tužilaštava takođe podnelo zahtev za testiranje, a 25 sudova je pokazalo zainteresovanost.

Inače, Advokadska komora Beograda je podnela inicijativu Ministarstvu pravde Republike Srbije da se sva suđenja u Srbiji tonski snimaju.