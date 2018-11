Softverska rešenja Državne lutrije Srbije na sajmu ICE AFRICA

Na najvećem sajmu industrije igara na sreću, koji se održao od 24. do 25. oktobra u najvećem gradu Južnoafričke republike Johanesburgu, Državna lutrija Srbije uspešno je predstavila svoje informatičko-poslovno rešenje, lutrijski informacioni sistem za operativno priređivanje klasičnih igara na sreću – Avalon.

Ovo je bio prvi sajam koji je generisao ponudu „gejming“ sadržaja i opreme namenjen zemljama afričkog kontinenta na jednom mestu, sa 77 izlagača iz zemalja širom sveta.

„Ponosni smo što je naš svetski sertifikovan softver Avalon prepoznat kao jedno od najboljih rešenja i koji u potpunosti ispunjava potrebe objedinjenog lutrijskog poslovanja u svim segmentima. Jako smo zadovoljni postignutim, jer je prvi deo misije u potpunosti ispunjen, a sada slede dalji razgovori i pregovori koji će, nadamo se, rezultirati i uspostavljanjem dugoročne saradnje sa nekim od tržišta.“ rekao je Nenad Lazarević, direktor IT sektora DLS i dodao da je afričko tržište trenutno jedno od najperspektivnijih tržišta na svetu i da je učešće na ovom sajmu bilo i prvo javno pozicioniranje proizvoda koji ima za cilj modernizaciju poslovanja, garantujući pouzdanost i sigurnost celokupnog sistema.

Do sad Državna lutrija Srbije, pored domaćeg tržišta, uspešno je implementirala softver Avalon u Makedoniji i Republici Srpskoj.