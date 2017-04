Srpski softverski inženjeri nagrađeni u Švajcarskoj

Rešenje na kome su radili softverski stručnjaci iz Srbije pod nazivom „Relaunch Sunrise. Mobile First” trijumfovalo je na najstarijem evropskom konkursu u internet industriji pod nazivom „Best of Swiss Web”. Kao deo međunarodnog tima vodeće švajcarske softverske agencije „Namics” i „Sunrise-a”, osvojili su zlatnu nagradu u kategoriji tehnologija, srebrnu za upotrebljivost, a pripalo im je i posebno priznanje za najuspešnije primenjenu digitalnu transformaciju– „Swiss Digital Transformation Award”.

Ova nagrada uručuje se rešenjima koja upotrebljavaju digitalnu tehnologiju za unapređenje poslovanja. Ketrin Simon iz beogradskog „Namics-a” istakla je da je rad međunarodnog tima švajcarske softverske agencije odabran kao najbolji među 400 prijavljenih projekata: „Projekat na kome su radili softverski stručnjaci iz Srbije izabran je za najuspešniji u konkurenciji najboljih švajcarskih IKT kompanija koje osvajaju priznanja na svetskoj i evropskoj sceni. Stručni žiri istakao je da rešenje naših inženjera ozbiljno pristupa izazovima digitalizacije, kao i da je korišćeni „mobile first” pristup omogućio jasno prisustvo na mreži i to na veoma funkcionalan način.”

Osim tri priznanja za „Relaunch Sunrise. Mobile First” projekat, „Namics-ovi” međunarodni timovi na ovogodišnjem takmičenju osvojili su još osam nagrada u različitim kategorijama. „Ovakav bilans nagrada samo je pojačao naše ambicije da razvijamo kvalitetna digitalna rešenja, da se fokusiramo se na potrebe korisnika i da budemo inovativni”, napomenula je Simon.

„Best of Swiss Web” je najprestižniji konkurs u Švajcarskoj i najstariji u evropskoj internet industriji. Ove godine održan je 17. put u Cirihu uz 400 prijavljenih rešenja. Zlatna, srebrna i bronzana nagrada dodeljuju se u 12 kategorija, a kao posebna priznanja uručuju se „Swiss Digital Transformation Award” i „Master of Swiss Web”.