Stiglo je i prolecno ažuriranje za Microsoft Dynamics 365

Microsoft je predstavio nova poslovna rešenja i mogućnosti u okviru Microsoft Dynamics 365, uključujući i nove integracije sa LinkedIn mrežom, sa ciljem da osnaži poslovne korisnike i unapredi efikasnost digitalne transformacije njihovog poslovanja.

Neke od najznačajnijih novina ovog ažuriranja uključuju:

Dynamics 365 za Talente, novo rešenje za organizacije koje se bave ljudskim resursima, a koje se integriše sa LinkedIn Recruiter aplikacijom.

Nove integracije za Dynamics 365 prodaju i LinkedIn navigator prodaje, gde zajednička ponuda korisnicima pruža posebne pogodnosti.

Nova rešenja za industriju maloprodaje, uključujući Dynamics 365 za maloprodaju, nove tačke rešenja za prodavce, kao i povezane aplikacije ISV partnera koje se mogu pronaći na AppSource.

Više informacija i detalja možete pronaći na zvaničnom Microsoft blogu.