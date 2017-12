Švajcarska softverska agencija Namics najavljuje otvaranje novih radnih mesta u Srbiji i u 2018. godini

Povodom tri godine poslovanja u Republici Srbiji, vodeća švajcarska softverska agencija Namics najavila je nastavak implementacije poslovne strategije zapošljavanja oko 100 srpskih softverskih inženjera do 2019. godine.

Jan Keler, novi direktor Namics-ove kancelarije u Beogradu, ističe da će akcenat u narednoj godini biti na zapošljavanju softverskih inženjera koji rade u „Java” tehnologiji, ali i na proširenju „dot Net” tima. Osim toga, Namics će otvoriti dodatne pozicije za srpske softverske inženjere koji rade u „front end” tehnologiji.

„Veoma smo zadovoljni što je odluka o širenju kancelarije u Srbiji doneta upravo zbog odličnih rezultata beogradskog tima i zbog kvaliteta srpskih softverskih stručnjaka. Ove godine započeli smo formiranje novog odseka koji čini „dot Net” tim i koji će naredne godine i dalje rasti. Ovaj tim će imati mogućnost da radi na „Sitecore” platformi pri čemu će razvijati softverske proizvode, od početnih analiza pa sve do primene rešenja”, objašnjava Keler.

On napominje da će naredna godina dodatnog proširenja Namics-ove kancelarije u Srbiji uključiti i povećanje broja žena zaposlenih kao softverski inženjeri u Namics-u. „Sa zadovoljstvom ističem da je trenutni procenat žena inženjera u našoj kancelariji u Beogradu čak 40 procenata, što je izuzetan uspeh imajući u vidu njihov procenat u ukupnoj industriji. Zbog toga mi je izuzetno drago što smo u Beogradu uspeli da oformimo mešoviti tim, a lično smatram da je to jedan od bitnih faktora uspeha kompanije kao što je Namics.”

Filip Ge, ambasador Švajcarske u Beogradu, ističe da je Srbija poslednjih godina sve atraktivnije tržište za strane kompanije, a da je Namics-ova strategija proširenja jedan od dobrih primera da su napori srpske vlade počeli da se isplaćuju. Ge naglašava da je posebno zadivljujuće to što je Namics aktivan u izvozno-orjentisanom sektoru usluga, kao i da Srbija treba da poveća izvoz ne bi li unapredila svoju ekonomsku moć. To je i razlog zbog kog Švajcarska podržava otvaranje Naučno-tehnološkog parka u Beogradu, koji ima za cilj da pravi visoko-tehnološke proizvode koji su konkurentni za izvoz. Takođe, Namics-ovo poslovanje nalazi se u istom okviru.

„Svetski ekonomski forum predviđa da će se prilike za nove poslove otvarati upravo u sektoru IT-ja, a kao jednu od najvažnijih veština budućnosti ističe konstantno usavršavanje u oblasti digitalnih tehnologija.

Zbog toga je veoma važno da se softverski inženjeri susreću sa stalnim izazovima, da imaju priliku da rade na izuzetno zahtevnim i inspirativnim projektima. Drago mi je što je Namics pre tri godine odlučio da investira u Srbiji i to sa strategijom dugoročnog razvoja.

Kao jedna od vodećih švajcarskih softverskih agencija, Namics je doneo mogućnost za dalje obrazovanje i razmenu znanja kroz spajanje srpskih i švajcarskih inženjera u zajedničke timove, podelu iskustva, rad u tehnologijama koje nisu lako dostupne na tržištu, kao i mogućnost da srpski inženjeri unapređuju svoje veštine kroz rad za velike međunarodne kompanije”, zaključio je Filip Ge.

Predstavništvo softverske švajcarske agencije Namics u Beogradu je otvoreno 2014. godine kao prva kancelarija ove agencije van teritorije Švajcarske i Nemačke. Namics-ov plan je da do 2019. godine zaposli oko 100 softverskih inženjera iz Srbije, koji će, uz 450 kolega iz Sent Galena, Ciriha, Frankfurta, Minhena i Hamburga raditi na projektima za međunarodne kompanije kao što su BASF, KUKA, Viktorinoks, Dajmler, USB, Medela, Smart i Ciriški aerodrom.

Osim rada u Java, „dot Net” i „front end” tehnologijama, Namics-ovi inženjeri razvijaju mobilne aplikacije za iOS i Android. Kao akcionarsko društvo 29 partnera, Namics je prošle godine ostvario profit od 57 miliona evra, i osvojio mnogobrojne nagrade, među kojima je i „Swiss Digital Transformation Award“ za projekat „MyMedela“, aplikaciju koju su razvili srpski inženjeri kao deo objedinjenog međunarodnog tima švajcarske softverske kompanije Namics.