Švajcarski „Namics” formira novi softverski tim u Srbiji

Švajcarska softverska agencija „Namics” započela je formiranje odseka „dot net” softverskih inženjera u beogradskoj kancelariji. Ova odluka biće realizovana u skladu sa „Namics-ovom” globalnom strategijom poslovanja koja uključuje i radna mesta za 100 softverskih inženjera u Republici Srbiji do 2019. godine.

Srpski „dot net” odsek biće povezan sa timovima iz Švajcarske i Nemačke, a treba napomenuti da će „Namics” softverskim stručnjacima u Srbiji omogućiti i rad na Sitecore platformi – sistemu za upravljanje sadržajem, čiji je „Namics” jedan od najvećih globalnih partnera.

„Beogradska kancelarija razvijaće softverske proizvode od početne analize do implementacije rešenja, a rad na projektima podrazumevaće i savladavanje najnovijih veb tehnologija. Do sada implementirani projekti i dobra saradnja sa Sitecore-om doprineće usavršavanju srpskih softverskih stručnjaka. To nam je posebno važno jer su ulaganje u edukaciju i rad na izazovnim projektima, prema našem mišljenju, najbolji načini za celokupan razvoj softverske industrije”, navodi Semjuel Pejer, senior menadžer odseka za tehnologiju i primenu u „Namics-u”.

Kao jedan od najznačajnijih međunarodnih partnera i najveći Sitecore-ov partner na nemačkom govornom području „Namics” je dva puta osvojio „Sitecore Customer Award”, a tri puta priznanje „Most Valuable Professional”. Zbog više od 100 implementiranih intranet i internet projekata „Namics” je, 2015. godine, proglašen za Sitecore-ovog vodećeg partnera na globalnom tržištu.

„Koristeći Sitecore do sada smo razvili brojna softverska rešenja za neke od vodećih svetskih kompanija u različitim segmentima poslovanja, a u projekte želimo da uključimo i srpske stručnjake. Oni će, između ostalog, imati priliku da rade na različitim rešenjima za poboljšanje korisničkog iskustva i postavljanje visokih bezbednosnih standarda”, napomenuo je Kristofer Bitner, koji će biti zadužen za uspostavljanje „Namics-ovog” .Net odseka u Srbiji.

Vodeća švajcarska softverska agencija „Namics” u Srbiji posluje od 2015. godine. U beogradskoj kancelariji zapošljavaju 50 softverskih inženjera, a cilj im je da, do 2019. godine, udvostruče broj zaposlenih u Republici Srbiji.

„U skladu sa biznis strategijom pored formiranja novog „dot net” tima, pažnju ćemo posvetiti i širenju timova koji rade u „front end” i Java tehnologijama. Softverski inženjeri dobiće priliku da razvijaju sisteme za upravljanje sadržajem, veb aplikacije, rešenja za e-trgovinu, digitalne komunikacije i mobilna poslovna rešenja za klijente među kojima su ADAC, KUKA, „Travel.ch”, BASF, „Medela”, „Viktorinox”, „Daimler”, Ciriški aerodrom i mnoge druge kompanije sa Forbsove liste Top 500 najuspešnijih kompanija na svetu”, zaključio je Semjuel Pejer.