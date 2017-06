Švajcarski „Namics” nastavlja da investira u Srbiju

Vodeća švajcarska softverska agencija „Namics” imenovala je stručnjaka u oblasti digitalnih tehnologija – Bernda Šopa za novog izvršnog direktora.

Šop je na toj poziciji nasledio Jurga Štukera, dugogodišnjeg izvršnog direktora i partnera u kompaniji, koji je postao član Upravnog odbora „Namics-a” i fokusiraće se na konsultacije i inovacije.

Prilikom imenovanja Šop je istakao da „Namics-ova” biznis strategija za naredne dve godine uključuje i proširenje kancelarije u Republici Srbiji sa ciljem da u 2019. godini zapošljava oko 100 softverskih inženjera.

„U Beogradu i Srbiji ima mnogo talentovanih inženjera i moje dosadašnje iskustvo je pokazalo da se oni ni po čemu ne razlikuju od naših kolega u Švajcarskoj i Nemačkoj. Srpski inženjeri imaju odlično obrazovanje, radnu kulturu, znatiželjni su i posvećeni.

Postavili smo neke standarde koji se tiču inženjerske strane posla i zbog toga će Srbija i u budućnosti zauzimati važno mesto u našim planovima”, istakao je Bernd Šop, prilikom izlaganja biznis strategije.

Uz oko 450 kolega iz Švajcarske i Nemačke na „Namics-ovim” međunarodnim projektima trenutno radi i 50 visokokvalifikovanih softverskih stručnjaka iz Srbije, a plan je da beogradska kancelarija u narednom periodu raste najmanje 20% godišnje. „Akcenat će nam biti na zapošljavanju Java inženjera, a pored ostalih tehnologija, želimo da počnemo i sa formiranjem tima koji će raditi u .Net tehnologiji”, napomenuo je Šop.

Osim razvoja poslovanja u Srbiji „Namics-ova” strategija uključuje „ostanak na liderskoj poziciji na švajcarskom tržištu, rast iznad tržišnog proseka u Nemačkoj i pronalaženje talentovanih softverskih inženjera”, navodi Bernd Šop, izvršni direktor „Namics-a” i dodaje: „Softversko tržište je prosperitetno, potražnja za kvalitetnim inženjerima je velika i bez njih nema napretka. Važno je da cenimo ljude sa kojima radimo.”

Bernd Šop je član „Namics-ovog” tima od 2002. godine, a od 2005. je partner u kompaniji. Od 2015. godine bavi se odnosima sa klijentima i najzaslužniji je za postavljanje sistema, koji je omogućio da „Namics” 2015. otvori kancelariju u Beogradu: „Organizaciona struktura nam je takva da naši klijenti rade sa inženjerima koji su najkvalifikovaniji za određenu oblast, nezavisno odakle su. Zbog toga srpski inženjeri uspešno razvijaju projekte za najveće nemačke i svetske kompanije. U današnjem, dinamičnom okruženju nije logično da postoje ograničenja, niti da lokalni menadžeri biraju isključivo lokalne inženjere.”