Takmičenje “The next AI Guardians” – veštačka inteligencija u službi obrazovanja

Microsoft sa zadovoljstvom poziva univerzitetske studente i profesore da se prijave na „The next AI Guardians“ takmičenje, koje ima za cilj da uvede veštačku inteligenciju u obrazovanje, koristeći kreativne ideje studenata, istraživača i profesora iz više od 29 zemalja.

Imate li velike ideje koje mogu da promene budućnost obrazovanja? Želimo da vam pomognemo da ih oblikujete i da zajedno oslobodimo potencijal veštačke inteligencije za dobre stvari! Pozivamo vas da prihvatite naš poziv i doprinesete rešavanju globalnih ili lokalnih izazova u visokom obrazovanju. Oformite tim od najmanje četiri studenta i jednog istraživača, prijavite svoju ideju, a Microsoft će obezbediti mentore i vrhunske stručnjake iz oblasti veštačke inteligencije, koji će raditi zajedno sa vama.

Takmičenje The next AI Guardians pokrenuto je 2018. godine sa ciljem da inspiriše i podrži razvoj obrazovanja kroz tehnologije, pronalaženjem AI rešenja koja mogu da unaprede proces učenja budućih generacija. Takmičenje se ove godine sprovodi kroz nekoliko faza:

Faza 1

Okupite svoj tim. Preporuka je da timove čini do četiri studenta i jedan istraživač i ako je moguće – profesor koji će im biti mentor. Registrujte se i pošaljite kratak video koji objašnjava vašu AI ideju koja može da doprinese unapređenju obrazovanja. Rok za prijavu je 25. januar 2020.

Faza 2

Nakon objave liste timova koji su se kvalifikovali, 31. januara 2020. godine, timovi će morati da prikažu demonstraciju svoje ideje. Tokom druge faze, svaki kvalifikovani tim će dobiti mogućnost da kroz stalnu komunikaciju sa mentorima iz Microsoft-a poboljša svoj koncept i pokuša da stigne do finala.

Faza 3

Od 30. marta do 3. aprila, timovi će putem Teams video platforme predstalvjati svoje koncepte, a pet najboljih će se plasirati u finale koje će se održati u AI Bootcamp-u u Budimpešti.

Faza 4

Do 26. maja, timovi finalista razrađivaće sve detalje svojih projekata i uvežbavaće kako da ih predstave pred publikom. Završna svečanost održaće se od 27. do 29. maja u Budimpešti, gde će biti proglašen pobednik.

Prijavite se na stranici za registracije i otključajte potencijale obrazovanja budućnosti!