Transformacija nastave informatike u zemljama regiona po srpskom modelu

Online platforma programa „Gen-D – Nurturing a Digital Future“, koji sprovodi Propulsion uz podršku Microsoft-a, ponudiće materijale kreirane u Srbiji učenicima regiona na engleskom jeziku, ali će dodatno, u svakoj od zemalja učesnica programa (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bugarska i Srbija), programski partneri raditi na lokalizaciji ponuđenog materijala uz inovativan pristup podršci i unapređivanju obrazovnog standarda.

„Microsoft je oduvek spreman da podrži svaku inicijativu koja podstiče razvoj domaće IT industrije. To što smo svi zajedno uradili za reformu nastave informatike u školama dugoročno je verovatno najvažniji uspeh jer stvaramo generacije kojima će programiranje biti blisko i lako. Zato je važno da ovaj uspeh sada pokažemo i podelimo širom regiona,“ istakla je Tanja Tatomirović iz Microsofta, rukovodilac komunikacija i filantropije za 24 zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Đaci u Srbiji već od petog razreda uče programiranje, a program nastave informatike u osnovnim i srednjim školama u prethodnih nekoliko godina transformisan je tako da je postao jedan od najuspešnijih u Evropi. Do pre samo nekoliko godina programiranje je bila oblast tek pominjana u udžbenicima za osnovne i srednje škole u Srbiji. Danas, reči „Python“ i „Scratch“ su postale svakodnevnica na časovima. To su nazivi savremenih programskih jezika koji pružaju odličnu osnovu za savladavanje veštine programiranja. Tako svaki učenik ima šansu da postane programer, u zemlji u kojoj je IT industrija već godinama jedan od najvećih izvoznika.

Zato će isti model učenja programiranja, koji je u Srbiji razvila Fondacija Petlja, u narednom periodu biti ponuđen u još četiri zemlje regiona u okviru programa “Gen-D — Nurturing a Digital Future“. Reč je o projektu koji će model nastave programiranja u Srbiji da ponudi u Bosni i Hercegovini, Albaniji, Hrvatskoj i Bugarskoj.

„Ovaj program osposobljava nastavnike i učenike, mlade ljude, da mudro i proaktivno koriste digitalne resurse, kako bi preuzeli kormilo budućnosti svojih života, karijera, ali i čitavih društava u kojima žive. Na početku smo puta koji će zahtevati hiljade pređenih kilometara, mesece i godine posvećenog rada i verovatno milione investicija. Svi mi koji kao partneri stojimo sada na početku tog puta spremni smo da uložimo sve što je potrebno kako bismo pomogli mladima da izgrade bolju budućnost u zemljama šireg regiona,“ poručio je Darko Soković, izvršni partner za strategiju i razvoj u Propulsion-u.

Panel diskusija u Beogradu okupila je eksperte iz regiona kako bi razgovarali o digitalnoj transformaciji i reformama u obrazovanju iz perspektive njihovih zemalja. Panelisti su se složili da digitalna transformacija nije samo tehnologija, već poziv za preispitivanje budućnosti obrazovanja i digitalne budućnosti celog društva.

„Kroz ovaj projekat stvaramo internacionalizovane materijale za učenje zasnovane na našem pristupu podučavanju programiranja, a drago nam je da druge zemlje mogu slobodno da primene neka naša iskustva, kao i da prema svojim potrebama adaptiraju čitav set materijala koje za potrebe ovog projekta razvijamo.“ istakao je Nebojša Vasiljević, direktor Fondacije Petlja.