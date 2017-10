Uspeh Combis NeoStartupa

Na Combis konferenciji predstavljena je prva od dosadašnje tri implementacije inovativnog sistema za sigurnost i kvalitetu vazduhoplovnih kompanija, koji je nastao u Combisovom internom startupu.

Vodeći pružalac IT usluga u Hrvatskoj Combis implementirao je iFlight rešenje u vazduhoplovnoj kompaniji za putnički i teretni prevoz Trade Air, Aerodromu Mostar te u kazahstanskoj vazduhoplovnoj kompaniji SCAT Airlines, objavljeno je u četvrtak na Combis konferenciji koja se od 27. do 29. septembra održava u Šibeniku.

“Izuzetno nam je drago što smo uspjeli realizovati i komercijalizovati iFlight projekt. Najveći izazov bio nam je ostvariti prvu implementaciju, no verovali smo da ćemo uspeti preskočiti tu prepreku što se na kraju i ostvarilo realizacijom projekta kod domaćeg vazdušnog prevoznika Trade Aira”, komentarisali su Marko Radoš i Mario Rudman, autori iFlight ideje koju su razvili u finalno rešenje u Combisovom internom startupu – NeoStartupu.

iFlight je inovativno IT rešenje za vazduhoplovstvo koje objedinjuje sisteme za upravljanje sigurnošću i kvalitetom kod zračnih operatora kao što su vazduhoplovne kompanije ili aerodromi. Koristeći najmodernije tehnologije iFlight povezuje više sistema u jedinstvenu mrežu te na jednostavan način