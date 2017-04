Windows 10 Anniversary ažuriranje stiže 2. avgusta

Veliko ažuriranje za Windows 10 operativni sistem – Windows 10 Anniversary Update – stiže 2. avgusta!

Nakon samo godinu dana, vizija Microsofta da pruži personalizovanije iskustvo u korišćenju kompjutera postaje stvarnost i Windows 10 se sada nalazi na preko 350 miliona uređaja širom sveta, sa više od 135 milijardi sati korišćenja ovog operativnog sistema, od trenutka njegovog lansiranja.

Anniversary Update sadrži značajna ažuriranja i karakteristike, i za privatne i za biznis korisnike, a ona uključuju pojačanja za Cortanu i Edge, kao i nova sigurnosna ažuriranja.

Microsoft poziva sve da iskoriste priliku za besplatnu nadogradnju do 29. jula.