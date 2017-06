Zaštita od WannaCry napada dostupna svim kompanijama uz besplatno Kaspersky anti-ransomware rešenje

Kompanije svih obima bile su primorane da obrate pažnju na ransomware napade kao pretnju zbog WannaCry napada koji je pogodio žrtve širom planete tokom maja 2017. godine. Ovaj viralni napad malvera pogodio je stotine hiljada organizacija koristeći se kritičnom ranjivošću u IT sistemima u preko 150 zemalja.

Dok kompanije razmatraju šta mogu da učine da zaštite svoje sisteme, nezavisno testiranje koje je sprovela kompanija MRG Effitas ukazalo je na činjenicu da je kompanijama dostupno besplatno rešenje kompanije Kaspersky Lab, koje može da ih zaštiti bez obzira na to koliki su njihovi budžeti za IT bezbednost.

Kompanija za istraživanje bezbednosti, MRG Effitas, otkrila je da je besplatno rešenje kompanije Kapersky Lab Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business, postiglo „stoprocentnu zaštitu” na svim testiranjima, i nagrađeno je sertifikatom o zaštiti od ransomware virusa. Testiranje je uključilo simulaciju nekoliko metoda inficiranja koristeći se svežim uzorcima 13 crypto-ransomware virusa i porodice screenlocker virusa, koji su bili detektovani nakon što su sve prethodne linije odbrane posustale.

Rezultati pokazuju da je besplatna, unapređena zaštita dostupna svim kompanijama koje su zabrinute zbog napada WannaCry virusa. Predstavljen 2016. godine, Kaspersky Anti-ransomware program za poslovne korisnike pogodan je za kompanije koje ne koriste Kaspersky Lab rešenje ili za one čija zaštita nije efektivna u blokiranju ransomware virusa. Ovaj alat je kompatibilan sa proizvodima treće strane, lako se instalira i ne zahteva dublje tehničko znanje za podešavanje i upravljanje.

Vladimir Zapoljanski, direktor sektora za mala I srednja preduzeća u kompaniji Kaspersky Lab, izjavio je: „Sa dokazanom efektivnom zaštitom, koja je dostupna besplatno, Kaspersky Lab se nada da će kompanije preduzeti neophodne korake da osiguraju svoje IT sisteme od ransomware virusa u jeku WannaCry napada koji je postao najveća ransomware infekcija u istoriji. Odlučni smo da ovu efektivnu zaštitu učinimo dostupnom svima, a MRG Effitas sertifikat je dokaz snažnih performansi naših proizvoda.”

Ransomware nije jedini bezbednosni problem sa kojim se organizacije suočavaju. Mala i srednja preduzeća su posebno ranjiva zato što uglavnom imaju nedovoljno velik, ili uopšte nemaju, poseban sektor zadužen za bezbednost. Povrh svega, zato što imaju snažan fokus na rast poslovanja, često obraćaju malo pažnje na IT sektor, čime otežavaju sopstvenu zaštitu od raznovrsnih pretnji. Iako Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business pomaže u odbrani od ransomware napada, mala i srednja preduzeća i dalje mogu postati žrtve drugih vrsta napada, zbog čega im je neophodna tehnologija koja pruža višeslojnu bezbednost, kako bi zaštitili svoje finansijske operacije i sačuvali poverljivost informacija svojih potrošača.

U okviru testiranja, Kaspersky Endpoint Security i Kaspersky Endpoint Security Cloud uspešno su zaštitili svaki fajl od ransomware virusa, pri čemu je svaki proizvod dobio MRG Effitas sertifikat.