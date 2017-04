Ženske priče o IT – Podrška studentkinjama IT smerova tehničkih fakulteta

Cilj ovog događaja je da se mladim ženama pruži uvid u mogućnosti koje im pruža karijera u IT industriji, kao i da ih bliže upozna sa procesom zapošljavanja i projektima na kojima se radi u beogradskom Razvojnom centru jedne od najvećih IT kompanija u svetu.

U okviru pozdravne reči, Dragan Tomić, direktor Microsoft razvojnog centra u Srbiji naglasio je značaj povećanja broja žena u okviru IT profesija. „Danas je izuzetno važno pružiti aktivnu podršku devojkama koje se opredele za profesionalnu karijeru u oblastima nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike. Mi želimo da ohrabrimo studentkinje širom Srbije da istraju u svojim izborima i pomognemo im da izgrade uspešne karijere u jednoj od najdinamičnijih i najperspektivnijih industrija u Srbiji“.

Na današnjem druženju je 100 studentkinja imalo priliku da dobije odgovore na mnoga interesantna pitanja koja su pokrenuta tokom interaktivnih radionica, a o tome šta je sve potrebno za uspešnu karijeru učesnice su mogle da saznaju iz ličnog iskustva Marije Desivojević Cvetković, više potpredsednice za strategiju i razvoj u Delta Holding d.o.o.

Tamara Letić, Activity Manager u Microsoft razvojnom centru, smatra da je ovakav događaj jedan od načina da se poveća broj žena u IT sektoru. „Microsoft razvojni centar u Srbiji ovim događajem želi da dodatno podstakne mlade žene da se neprestano usavršavaju i da bez obzira na moguće prepreke ne odustaju od karijere u IT sferi.“

Najnovije istraživanje kompanije Microsoft (objavljeno 8. marta 2017) pokazuje da mnoge devojčice postaju zainteresovane za predmete iz oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike u uzrastu oko 11.5 godina, ali da već oko 15. godine drastično opada njihovo interesovanje za ove tzv. „STEM“ discipline. Ovakav rezultat ukazuje da u periodu rane adolescencije postoji prilika da se devojčice zainteresovane za nauku i IT podrže i podstaknu, kako bi se kasnije kao mlade žene opredelile za školovanje i profesionalnu karijeru u ovim oblastima.

Tokom prethodnih trideset godina zaposlenost u sferi tehnologije u Evropi rasla je tri puta brže u odnosu na opštu zaposlenost. Zato je će podsticanje interesovanja kod devojčica za izbor karijere u ovoj oblasti stvoriti veću sigurnost zaposlenja i bolje ekonomske uslove za buduće generacije u Srbiji, bez razlike u odnosu na Evropu.

„Ženske priče o IT-u“ završene su nakon višečasovnog druženja, a studentkinje su imale prilike da u neformalnoj atmosferi i opuštenom razgovoru sa zaposlenima u Microsoft razvojnom centru postave mnoga dodatna pitanja i sa sobom ponesu mnoštvo lepih utisaka i inspiraciju za važne odluke koje će doneti u budućnosti.