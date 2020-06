Borba za zaštitu korisnika od stalkerware-a se nastavlja uz jedanaest novih organizacija koje su se priključile Koaliciji protiv stalkerware-a: Aequitas sa svojim Stalking Prevention, Awareness, and Resource Centrom (SPARC), Anonyome Labs, AppEsteem Corporation, bff Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Centre Hubertine Auclert, Copperhead, Corrata, Commonwealth Peoples’ Association of Uganda, Cyber Peace Foundation, F-Secure i Illinois Stalking Advocacy Center.

Koalicija protiv stalkerware-a sada broji 21 partnera

Od svog osnivanja u novembru 2019. godine, Koalicija protiv stalkerware-a sada broji 21 partnera, uključujući partnere osnivače – Avira, Electronic Frontier Foundation, the European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA Cyber Defense, Kaspersky, Malwarebytes, The National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape, i WEISSER RING. Koalicija kombinuje stručnost svojih partnera u oblasti pružanja podrške žrtvama nasilja u porodici, zagovaranje digitalnih prava, i sajber bezbednost, kako bi adresirala kriminalno ponašanje koje je posledica stalkerware-a i podigla nivo svesti o značaju ovog problema.

Nivo nasilja u porodici se povećava usled izolacije

Rastući broj organizacija ujedinjenih u borbi protiv stalkerware-a nikada nije bio bitniji nego u ovim izuzetno teškim vremenima. Sa globalno rasprostranjenim merama izolacije usled COVID-19 pandemije, broj incidenata nasilja u porodici se povećava, prema nalazima Nacionalne mreže za suzbijanje nasilja u porodici1 iz SAD-a. Ostali partneri Koalicije sa drugih teritorija saopštavaju slične rezultate2, što i Ujedinjene nacije (UN) takođe prepoznaju.

Početkom aprila, zamenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Amina Muhamed (Amina Mohammed), objasnila je da negativne posledice koje izolacija prouzrokuje širom sveta više trpe žene, jer je verovatnije da će se za njih rizik od nasilja u porodici uvećati3. Kao i od fizičkog nasilja, mnoge od ovih žena strepe i od pronalaženja stalkerware programa na svojim telefonima. Ovo je jedan od najzabrinjavajućih problema koji generalno proizilazi iz nasilja u porodici, ne samo u toku trajanja pandemije, prema

bff istraživanju koje je sprovedeno među ženskim savetovalištima i kriznim centrima za žrtve silovanja u Nemačkoj4.

Zajednički napori u borbi protiv stalkerware-a

“Opasnost od stalkerware-a je konstantno na našem radaru. Samo u aprilu 2020. godine otkrili smo da je 8.201 korisnik širom sveta imao instaliran stalkerware na svom mobilnom uređaju. Dok je u aprilu 2019. godine ovaj broj iznosio 7.736. Vidimo da se statistika menja iz meseca u mesec i iz godine u godinu. Kako bismo dalje unapredili otkrivanje ovih softvera u industriji sajber bezbednosti, drago nam je da vidimo još organizacija koje se priključuju Koaliciji protiv stalkerware-a i da delimo svoje znanje sa i unutar ove grupe posvećene zaštiti korisnika od stalkerware-a. Osim detektovanja, dalje istraživanje povezanosti između sajber nasilja, fizičkog nasilja i rodno specifične prirode stalkerware-a je ključno kako bi se dobila šira slika i bolje razumevanje ovog problema. Zbog toga smo ponosni što sarađujemo sa našim kolegama iz Koalicije,” – rekla je Tatjana Šiškova (Tatyana Shishkova), glavni analitičar malvera, kompanija Kaspersky.

“Verujemo da je svaki softver koji prati akcije ljudi bez njihovog znanja o tome ili njihove saglasnosti zlonameran. Ali zbog toga što ljudi koji kupuju stalkerware to svesno rade, znamo da možemo da iskorenimo stalkerware jedino kroz koordinisani i holistički pristup koji se ne odnosi samo na vendore stalkerware-a, već takođe kažnjava i one koji omogućavaju njegovu distribuciju. Srećni smo što možemo da doprinesemo i radimo zajedno sa Koalicijom protiv stalkerware-a.” – dodao je Denis Bačelder (Dennis Batchelder), predsednik korporacije AppEsteem, koja se upravo priključila Koaliciji.

Kako bi nastavila da podiže svest o problemu stalkerware-a, Koalicija protiv stalkerware-a je takođe snimila edukativni video dostupan na šest jezika (engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom, portugalskom i španskom) koji su predstavljeni danas. Cilj je da se obezbede korisne informacije za žrtve kako bi bolje razumele i prepoznale znake upozorenja na stalkerware. U video snimku su nabrojani uobičajeni pokazatelji koje treba proveriti ukoliko korisnik misli da je možda postao žrtva stalkerware-a, kao i koje korake treba odnosno ne treba preduzeti.

Korisni onlajn resurs za žrtve stalkerware-a je takođe dostupan na šest različitih jezika. Korisnici sada mogu pronaći informacije o tome šta je stalkerware, šta sve može da uradi, kako ga prepoznati, i kako da zaštite sebe. Za potencijalno ugrožene korisnike, Koalicija savetuje momentalno kontaktiranje lokalnih organizacija za pomoć žrtvama.

Još jedan član Koalicije – Nacionalna mreža za suzbijanje nasilja u porodici – objavila je aplikaciju za prikupljanje dokumentacije i dokaza5. DocuSAFE je besplatna aplikacija dostupna na engleskom jeziku koja pomaže žrtvama da sakupe, skladište i dele dokaze nasilja, kao što su uznemiravajuće poruke, onlajn lažno predstavljanje, ili druge slike ili video snimci koji dokumentuju nasilje u porodici, seksualne napade, uhođenje, uznemiravanje i dejting nasilje. Organizacija WEISSER RING je takođe pokrenula takvu aplikaciju prošle godine, po imenu “NO STALK” koja je dostupna na nemačkom jeziku6. Bitno je naglasiti da se ove aplikacije ne trebaju koristiti na uređajima za koje postoji sumnja da su pod nadzorom.

Budući ciljevi Koalicije uključuju, ali nisu ograničeni na: unapređenje otkrivanja i ublažavanja stalkerware-a, razvijanje najboljih praksi za etički razvoj softvera, i povećanje tehničkog kapaciteta žrtvi i organizacija za javno zastupanje.