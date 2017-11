40 godina Zajednice instituta Srbije

Svečana akademija povodom 40 godina od osnivanja Stalne konferencije naučnoistraživačkih organizacija, koju organizuje njena naslednica, Zajednica instituta Srbije, održaće se u ponedeljak, 6. novembra 2017. godine, u 12 časova, u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, Knez Mihailova 35.

Kada je Savezni sindikat Jugoslavije 1963. godine pokrenuo inicijativu za konstituisanje Jugoslovenske zajednice za unapređenje i razvoj, priključile su joj se, između ostalih, i naučnoistraživačke organizacije, što predstavlja početak udruživanja ovih institucija.

Samoupravni sporazum o udruživanju organizacija naučnoistraživačke delatnosti u Stalnu konferenciju naučnoistraživačkih organizacija, koji je potpisalo 116 predstavnika naučnoistraživačkih organizacija, objavljen je 15. oktobra 1977, dok je Sporazum o osnivanju Zajednice instituta, čiji je naziv aktuelan i danas, potpisan je 1990. godine.

Zajednica, nakon 40 godina postojanja, u svom članstvu ima 65 instituta koji obavljaju naučnoistraživačku delatnost u šest oblasti: prirodno-matematičkoj, medicinskoj, tehničko-tehnološkoj, biotehničkoj, društvenoj i humanističkoj. U Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti Zajednica instituta Srbije prepoznata je kao telo čiji je cilj obezbeđenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačke delatnosti.

Zajednicu čine najkompetentnije institucije za istraživanja iz svojih oblasti, a teme kojima se ona bavi obuhvataju propise, konkurse, odnosno pravila koja definišu naučni ambijent, međusobno povezivanje instituta, usklađivanje nabavki i korišćenja opreme i laboratorijskog prostora, nabavke i korišćenje naučnih publikacija, kao i razvijanje međunarodne saradnje i negovanje naučne kritike. Uz stalne konsultacije sa najkompetentnijim gostima od odlučujućeg značaja za naučnoistraživačku delatnost, cilj Zajednice jeste briga o aktivnostima i svim pitanjima važnim za nauku i institute u Srbiji.

Predsednik Zajednice instituta Srbije je dr Duško Blagojević, naučni savetnik iz Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“.