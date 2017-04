AgriSens dobitnik nagrade za investiciju godine Aurea 2017

Kompanija “Logit” dobitnik je nagrade za investiciju godine “Aurea 2017”, koju poslovni portal “eKapija” dodeljuje devetu godinu zaredom, a nagradu je pobedniku na svečanosti u beogradskom “Aeroklubu” uručio v.d direktora Razvojne agencije Srbije, Željko Sertić.

Kompanija “Logit” razvila je jedinstvenu tehnološku platformu AgriSens, za obradu snimaka i analizu podataka sa poljoprivrednih površina, koja u osnovi ima različite informatičke tehnike. Slike sa poljoprivrednih površina prikupljaju se dronovima ili drugim letelicama, a zatim obrađuju u softveru omogućavajući poljoprivrednicima da uz minimalne troškove, bez potrebnih veština za rukovanje savremenom tehnologijom, dobiju konkretne, sažete i upotrebljive informacije od značaja: o kvalitetu setve i zasada, očekivanom prinosu, područjima ugroženim različitim oblikom stresa kod biljaka i sl.

– Ova nagrada je za našu kompaniju značajno priznanje, koje pruža dodatnu sigurnost da smo u našem poslovnom poduhvatu i razvoju softverskih i tehnoloških proizvoda na pravom putu. Komercijalna upotreba bespilotnih letelica, kao nova grana industrije, nosi brojne neizvesnosti u dinamici razvoja tržišta i opravdanosti investicije, pa iako naših 1.000 korisnika širom sveta, u više od 40 zemalja, svedoče o uspešnosti ideje i investicije, tehnologija je tek u svojim začecima i prestavlja globalnu inovaciju. Čvrsto verujemo da je spoj grana informacionih tehnologija, poljoprivrede i komercijalne upotrebe dronova garant daljem uspehu našeg proizvoda i usluga, a nagrada “Aurea” je još jedan u nizu dokaza koji to potvrđuju – rekao je Milan Dobrota, generalni direktor kompanije “Logit”.

Milica Milosavljević, glavna i odgovorna urednica “eKapije”, istakla je da je ove godine među nominovanim kompanijama primetno veće prisustvo startapa, što najavljuje bolje dane za preduzetništvo u Srbiji.

– U užem izboru ponovo se našlo osam izuzetno kvalitetnih projekata, čije vreme tek dolazi. Ovogodišnji pobednik, platforma AgriSens, pravi je primer da postoji sve veće interesovanje za modernizaciju poljoprivredne proizvodnje primenom IT rešenja, što će u budućnosti postati i neophodno. Oni su i pravi dokaz kako mala domaća firma može uspešno parirati svetskoj konkurenciji – “Logit” je jedna od svega 5 kompanija na svetu, koja se bavi razvojem ovakve vrste softvera. Čestitam laureatima i svim nominovanima, koji su pokazali da našoj zemlji ne nedostaje inovacija i dobrih ideja.

Osim glavne nagrade, “eKapija” je dodelila i dva specijalna priznanja: priznanje za inovativnost ponela je kompanija “Eton digital” za društvenu tržnicu organske hrane OrganicNet, dok je priznanje za društvenu korisnost pripalo kompaniji “Weiss Light” za fabriku LED sijalica u Ugrinovcima.

Osim nagrađenih investicija u finale ovogodišnjeg izbora za investiciju godine “Aurea” plasiralo se još pet projekata: “PetroSOLAR” – Inteligentni mobilijar na solarnu energiju, “VisMedic” – Internet platforma za telemedicinu, “Elektrovat” – Primena najbolje prakse u izgradnji MHE Beli kamen, “Hydrogen Technologies” – Mašina za dekarbonizaciju SUS motora vodonikom i “OnoBikes” – Električni bicikl Archont.

O dobitniku glavne nagrade “Aurea 2017” i nosiocima specijalnih priznanja odlučivao je sedmočlani žiri, a svoj glas dali su i čitaoci portala ekapija.com i aurea.rs. Uslov za učešće na konkursu bio je da su projekti realizovani tokom prethodne kalendarske godine i da ispunjavaju tri kriterijuma: inovativnost, društvena korisnost i finansijski potencijal.

Strateški partner “eKapije” na dodeli nagrada “Aurea 2017” je konsultantsko-revizorska kuća KPMG, dok je partner projekta kompanija “Global IT Factory”.

Dodeli nagrada “Aurea 2017” u beogradskom “Aeroklubu” prisustvovali su mnogobrojni predstavnici diplomatskog kora, poslovne zajednice i medija.

O dobitniku nagrade Aurea 2017

Beogradska kompanija Logit razvila je jedinstvenu tehnološku platformu AgriSens, za obradu snimaka i analizu podataka sa poljoprivrednih površina, koja u osnovi ima različite informatičke tehnike (Machine Learning, Data Science i Computer Vision). Slike sa poljoprivrednih površina prikupljaju se dronovima ili drugim letelicama (avion, satelitski sanimak), a zatim obrađuju u softveru pružajući farmerima konkretne, sažete i upotrebljive informacije od značaja. Analizu snimljenog područja korisnik dobija u vidu PDF izveštaja, koji daje 3 osnovna tipa informacije: broj biljaka (plant counting), procenu prinosa (plant estimating) i analizu rizika (stres monitoring). Na ovaj način AgriSens omogućava poljoprivrednicima da uz minimalne troškove, bez potrebnih veština za rukovanje savremenom tehnologijom, dobiju uvid u kvalitet setve i zasada, očekivani prinos, područja ugrožena različitim oblikom stresa kod biljaka i sl.

Kompanija Logit jedna je od samo 5 kompanija u svetu koja se bavi razvojem ovakve vrste softvera. Platforma je razvijana u protekle dve godine, a od proleća 2016. krenula je i komercijalizacija softvera. Za manje od godinu dana AgriSens je u upotrebi kod 1.000 korisnika u više od 40 zemalja na svetu, najviše u Sjedinjenim Američkim Državama, centralnoj Americi i državama zapadne Evrope.

Tehnologiju su u potpunosti razvili inženjeri beogradske kompanije (domaći know-how) u saradnji sa stručnjacima sa Beogradskog univerziteta i saradnicima iz oblasti agronomije, statistike, elektrotehnike, čime je kompanija doprinela podizanju svesti o značaju primene IT rešenja u poljoprivredi.

Na globalnom nivou se, naime, već uveliko radi na nalaženju načina na koji savremene tehnologije mogu pospešiti poljoprivrednu proizvodnju, što postaje imperativ, budući da se svetska populacija sve više suočava sa izazovom proizvodnje većih količina hrane uz sve manje raspoloživih resursa. Ideja o razvoju AgriSens softvera nastala je upravo praćenjem naučno-tehnoloških trendova na globalnom nivou, a ova oblast je poznata kao “precizna poljoprivreda” (eng. Precision Agriculture).