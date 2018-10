BASF najavio znažajan iskorak u proizvodnji baterija za električne automobile

BASF je odabrao finski grad Harjavaltu kao svoju prvu lokaciju za proizvodnju materijala za izradu baterija za evropsko automobilsko tržište. Fabrika će biti izgrađena pored rafinerije nikla i kobalta čiji je vlasnik kompanija Norilsk Nickel (Nornickel).

Ova investicija deo je BASF-ovog investicionog plana vrednog 400 miliona evra koji je najavljen prošle godine i zasniva se na prvobitnoj proizvodnji materijala za izradu baterija, koja je otpočela u Harjavalti 2018. godine. Početak proizvodnje je planiran krajem 2020. godine, što će omogućiti da se oko 300.000 električnih vozila godišnje snabde BASF-ovim materijalima za baterije. Nova fabrika u Harjavalti koristiće lokalno generisane obnovljive izvore energije, poput energije vode, vetra i bioenergije.

Pored toga, BASF i Nornickel potpisali su dugoročni tržišni ugovor o snabdevanju niklom i kobaltom iz zaliha rafinerije metala Nornickel. Sporazum će omogućiti lokalne i sigurne zalihe sirovina za proizvodnju baterija na području Evrope.

Investiranje u novu fabriku u Finskoj učvršćuje BASF-ovu podršku agendi Evropske komisije za jačanje proizvodnje baterija u Evropi. BASF takođe razmatra i dodatne lokacije u Evropi za izgradnju novih fabrika za proizvodnju pomenutih materijala.

„Zahvaljujući investiciji u Harjavalti, BASF će biti prisutan u svim većim regionima sa lokalnom proizvodnjom i s klijentima koji dodatno podržavaju rapidno rastuće tržište električnih automobila”, izjavio je Kenet Lejn, predsednik Sektora katalizatora kompanije BASF. „U saradnji sa Nornickelom, stvaramo snažnu platformu koja spaja napore industrijskih lidera u zalihama sirovina i proizvodnju materijala za izradu baterija.”

„Udruživanje nove BASF-ove fabrike i rafinerije kobalta i nikla Nornickel u Harjavalti omogućiće jedinstveni pristup lokalnim zalihama nikla i kobalta”, izjavio je Džefri Lu, viši potpredsednik Materijala za baterije u BASF-u. „Naši visoko niklovani materijali za katode su ključni za pružanje poboljšane gustine energije i boljeg opsega vožnje našim klijentima. Zahvaljujući ovom izvanrednom proizvodnom pogonu, BASF će moći da isprati evropske strategije za rast elektronske mobilnosti ključnih proizvođača automobilskih delova i dobavljača ćelija za baterije, uz pouzdane zalihe i blisku saradnju.”

Sergej Batekin, viši potpredsednik Prodaje, nabavke i inovacija u Nornickel-u, je potvrdio: „Drago nam je što proširujemo saradnju sa BASF-om, koji je jedan od naših dugoročnih strateških partnera. Sporazum čini važan deo Nornickel-ove inostrane strategije za širenje prisustva na svetskom tržištu materijala za izradu baterija i uspostavljanja dugoročne saradnje sa vodećim proizvođačima katodnih aktivnih materijala.”

Batekin je dodao: „Verujemo da električna vozila imaju veliki potencijal da promene globalnu industriju nikla, a Nornickel, kao vodeći svetski dobavljač rafiniranih niklovih proizvoda, ima jedinstvenu priliku da podrži tu transformaciju. Naročito smo ponosni što naša kompanija igra važnu ulogu u razvoju zelene ekonomije u Evropi i globalno. Nornickel se ponovo posvećuje dugoročnom održivom razvoju svojih zaliha i odgovorno učestvuje u svetskom lancu snabdevanja materijalima”.