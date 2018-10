Centar za promociju nauke na Sajmu knjiga

Centar za promociju nauke će i ove godine, osmi put zaredom, na Međunarodnom sajmu knjiga, na štandu površine 190 kvadratnih metara, izložiti oko 1000 publikacija naučnoistraživačkih organizacija iz Srbije, kao i svoja izdanja.

misaoni eksperimenti, jer su ugrađeni u svaku naučnu teoriju, a ujedno pružaju i neograničen prostor za inovaciju u sferama nastave, obrazovanja i vaspitanja. Sajam knjiga se ove godine u Beogradu održava po 63. put, od 21. do 28. oktobra. Tema ovogodišnjeg nastupa CPN-a su

Tokom Sajma, na štandu u Hali 2a, CPN predstavlja izdavačku delatnost 123 naučnoistraživačke organizacije u Srbiji, koje obuhvataju: univerzitete, fakultete, univerzitetske biblioteke, Srpsku akademiju nauka i umetnosti sa institutima SANU, istraživačko-razvojne i naučne institute, privatne univerzitete i fakultete, stručna društva i zavode.

CPN je, takođe osmu godinu zaredom, pripremio i detaljan katalog svih naučnih publikacija objavljenih između dva sajma.

Centar za promociju nauke ovaj put predstavlja i svoje novo izdanje: knjigu autorke Peg Titl A šta ako… Sabrani misaoni eksperimenti u filozofiji, kao i PhDs in Prose, englesko izdanje knjige Doktorati u prozi: ilustrovane priče, koja je nagrađena prestižnim priznanjem „Bogdan Kršić“ za najlepšu knjigu na prethodnom 62. Sajmu knjiga.

Tokom osam dana trajanja Sajma, CPN će na svom štandu organizovati čitav niz promocija i razgovora o temama iz raznovrsnih naučnih oblasti, tribine, predstavljanje institucija i novih izdanja, kao i međunarodnih projekata u kojima je CPN jedan od partnera.

Najnoviji broj časopisa Elementi takođe će biti predstavljen na štandu, a posvećen je raznim inspirativnim naučnim temama kao što su primena robotskih tehnologija u lečenju dece sa autizmom, projekat pripitomljavanja polarnih lisica u Sibiru, empatija, kao i fenomen širenja teorija zavere, o kome govori temat novog broja.

„Primena misaonih eksperimenata u nastavi“, koji će kroz dve CPN je ove godine pripremio i akreditovani program stručnog usavršavanja za nastavnike pod nazivom, koji će kroz dve radionice biti predstavljen srednjoškolcima tokom „školskog dana“, u četvrtak, 25. oktobra.

mreža 14 naučnih klubova iz Na posebnom delu štanda, tokom čitavog trajanja Sajma knjiga,iz Niša , Leskovca, Čačka, Šapca, Užica, Smedereva, Kragujevca, Kanjiže, Novog Pazara, Ranovca, Kruševca, Gornjeg Milanovca, Kikinde i Knjaževca predstaviće najuspešnije naučnopopularne projekte, kao i radionice, seminare i obuke iz oblasti obrazovanja.

Poslednjeg dana, u nedelju, 28. oktobra, na Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava, koji se paralelno održava sa Sajmom knjiga, CPN će predstaviti Seminar o recenziranju, kroz koji je protekle godine prošlo više od tri stotine istraživača sa svih univerziteta u Srbiji.

Kao i svake godine na štandu CPN-a, KOBSON će okupiti bibliotekare iz naučnih institucija i, posebno za ovu priliku, omogućiti svim posetiocima štanda da pretražuju naučne radove najznačajnijih svetskih baza naučnih publikacija.