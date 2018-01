“Connected Car Awards” priznanja za Opel Insigniju i Opel Vivaro Life

Novi Opel Insignia i Opel Vivaro Life su „Heroji digitalizacije“ – ovako su Auto Bild i Computer Bild, dva renomirana nemačka izdanja u svojim oblastima, opisali pobednike „Connected Car Awards 2017“ izbora za najbolja digitalno povezana vozila. Oko 15.000 čitalaca ova dva magazina je glasalo, a ova dva Opelova modela su ostvarila pobede u svojim kategorijama: perjanica, Opel Insignia, ubedljiva sa svojom univerzalnom konektivnošću, ovojila je „Connected Car“ priznanje, za najbolji digitalno povezan automobil.

Pored Insignije, Opel je dobio najviše glasova za „Connected Campervan“, kao najbolji kamper u ovoj oblasti, zahvaljujući Navi 80 IntelliLink sistemu i funkciji praćenja saobraćaja u realnom vremenu. Opelov šef, Mihael Lošeler (Michael Loscheller), primio je priznanja, koja mu je danas uručio Tomas Hiršberger (Tomas Hirschberger), zamenik glavnog i odgovornog urednika Auto Bilda, u Adam Opel Hausu.

„Opel je odigrao vodeću ulogu u oblasti vrhunske konektivnosti i univerzalnosti info-zabavnog sistema vozila u poslednjih nekoliko godina. Naš IntelliLink sistem, kompatibilan sa Apple CarPlay i Android Auto funkcijama, kao i sveobuhvatni OnStar servisi, pretvorili su vožnju u multimedijalan doživljaj“, rekao je CEO Opela, Mihael Lošeler. „Mi smo oduševljeni što su čitaoci Auto Bilda i Computer Bilda nagradili našu digitalnu ponudu sa „Connected Car Awards“ priznanjima. Proizvođač automobila iz Riselshajma je poslednjih godina uživao u uspehu na „Connected Car Awards“ izborima, pre svega sa Opel ADAM gradskim automobilom i IntelliLlink info-zabavnim sistemom.

Aktuelna Opel Insignia se izdvaja sa svojom IntelliLink info-zabavom i OnStar sistemom personalne povezanosti i servisne asistencije. Najnovija generacija IntelliLink sistema, sa glasovnom komandom i osmoinčnim kolor ekranom osetljivim na dodir, kompatibilna je sa Apple CarPlay i Android Auto funkcijama, što svet pametnih mobilnih telefona uvodi u automobil. Pored toga, DAB+ (Digital Audio Broadcasting) značajno povećava broj dostupnih radio stanica koje mogu da se slušaju sa kvalitetnim prijemom. Servisni asistent i sistem personalne konektivnosti, OnStar¹, pretvara Insigniju u mobilnu Wi-Fi pristupnu tačku sa brojnim dostupnim servisima, od preuzimanja destinacije do automatskog javljanja u slučaju sudara.

U kombinaciji sa Navi 900 IntelliLink sistemom, destinacije koje dolaze od OnStar savetnika, ili su unapred poslate preko myOpel aplikacije za pametne mobilne telefone, mogu biti preuzete direktno u navigacioni sistem. Pored toga, vlasnici Insignije mogu da izvuku beneficije iz usluge rezervisanja hotelske sobe², a čak mogu da zamole OnStar savetnika da im pronađe najbliže odgovarajuće parking mesto³.

Takođe, u sasvim drugom segmentu vozila, nedavno lansirani Opel Vivaro Life, osvojio je naslov u novoj „Connected Campervan“ kategoriji. Zahvaljujući digitalnoj konektivnosti koju pruža Navi 80 IntelliLink sistem sa funkcijom praćenja saobraćaja u realnom vremenu, obezbeđena su ažuriranja i sugestije u vezi sa alternativnim rutama, pre nego što dođe do eventualnog zaglavljivanja u saobraćaju.

Funkcija interesnih tačaka može na displeju prikazati prodavnice i restorane duž rute. Navi 80 IntelliLink sistemom može lako da se upravlja putem sedmoinčnog kolor ekrana osetljivog na dodir, dugmićima na volanu ili putem glasovne komande. Ovaj sistem je takođe kompatibilan sa Android Auto funkcijom, što vlasnicima pametnih mobilnih telefona sa Android operativnim sistemom (Lollipop 5.0 i viši) pruža pristup brojnim funkcijama preko info-zabavnog sistema Vivara.