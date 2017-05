CPN tribina o Čarlsu Darvinu

Uzimajući u obzir uznemirenost i brojne dileme koje je u domaćoj javnosti izazvala sporna peticija sa 166 potpisnika za ukidanje teorije evolucije u obrazovanju u Srbiji, Centar za promociju nauke organizuje tribinu na kojoj će najugledniji domaći evolucionisti razgovarati o značaju evolucije i pokušati da objasne da li nam je Darvin neophodan.

Ulaz na tribinu u utorak, 23. maja, u 19 časova, u Velikoj sali SKC, otvoren je za javnost.

Na tribini učestvuju dr Biljana Stojković, evolucionista, vanredni profesor za užu naučnu oblast genetika i evolucija na Biološkom fakultetu u Beogradu, autor knjige „Od molekula do organizma“, dr Aleksej Tarasejev, evolucionista, naučni savetnik na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ u Beogradu, dr Sofija Stefanović, arheolog, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i saradnik Biosense instituta u Novom Sadu, prva dobitnica prestižnog ERC granta u Srbiji, i dr Andrej Jeftić, teolog, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i jedan od dvanaestorice potpisnika Javnog apela kojim su bogoslovi odgovorili na peticiju za reviziju izučavanja evolucije.

Moderator tribine je Slobodan Bubnjević, glavni i odgovorni urednik časopisa Elementi.