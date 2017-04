Povodom otkrića veka, naši ugledni naučnici govore u četvrtak, 25. februara, o gravitacionim talasima, u Velikoj sali SKC-a, u 19 časova

Zbog izuzetno velikog interesovanja publike Elementarijuma, Centar za promociju nauke organizuje tribinu posvećenu otkriću veka – gravitacionim talasima. U četvrtak, 25. februara, u 19 časova, u Velikoj sali SKC-a, govoriće naši poznati naučnici koji na popularan i jasan način objašnjavaju naučne fenomene.

Nakon što je u četvrtak, 11. februara, Nacionalna naučna fondacija objavila da su LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) detektori otkrili gravitacione talase, ova vest je ubrzo proglašena otkrićem veka. Uočene gravitacione talase su prouzrokovale dve crne rupe pre 1,3 milijardi godina, a postojanje ovakvih talasa je teorijski predvideo Albert Ajnštajn.

Danas, skoro 100 godina nakon Ajnštajnove pretpostavke, potvrđeno je postojanje gravitacionih talasa, što pruža nove mogućnosti u posmatranju Univerzuma. Učesnici februarske CPN tribine objašnjavaju ovo otkriće i njegov značaj.

U razgovoru učestvuju dr Aleksandar Bogojević, fizičar i direktor Instituta za fiziku u Beogradu, koji se tokom svoje uspešne karijere u SAD i Srbiji bavio temama gravitacije i strukture materije, dr Milovan Šuvakov, fizičar i pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, široj javnosti poznat nakon otkrića novog rešenja Njutnovog problema tri tela, dr Dragana Ilić, astrofizičarka sa Matematičkog fakulteta u Beogradu, koordinatorka prošlogodišnje manifestacije Međunarodna godina svetlosti, i dr Saša Marković, inženjer i naučni novinar nedeljnika Vreme, koji godinama piše na popularan način o astronomskim fenomenima.

CPN tribina

Odakle dolaze gravitacioni talasi?

Četvrtak, 25. februar, 19 časova

Velika sala SKC-a

Učesnici:

• dr Aleksandar Bogojević, fizičar, direktor Instituta za fiziku u Beogradu

• dr Milovan Šuvakov, fizičar, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

• dr Dragana Ilić, astrofizičarka, Matematički fakultet u Beogradu

• dr Saša Marković, inženjer, naučni novinar nedeljnika VREME

Moderator: Slobodan Bubnjević, urednik CPN časopisa ELEMENTI