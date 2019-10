Da li ce u budućnosti pisati roboti?

Dobre priče su uvek nadživele ljude, koji su ih izmislili. I do sada su ih uvek izmišljali ljudi. Da li možemo u instant svetu, gde smo na tekućoj traci počeli da proizvodimo, da očekujemo da će priče, tekstove, slogane, stihove … početi da pišu roboti?

Bez obzira na to, što sa automatizacijom “brže” i “više” postaju nove vrednosti, Vikki Ross (Viki Ros), je jedna od 30 vodećih tekstopisaca i kreativaca na svetu, uverena da su neuspeli pokušaji Lexusa i Burger Kinga da koncipiraju oglase pomoću robota dodatne potvrde da nam je za inspirativnu priču potrebno više od podataka, od kojih polaze roboti.

Jedan od najvećih tehnoloških preduzetnika, investitora i inženjera Ilon Mask (Elon Musk) smatra da će roboti jednom moći sve, što možemo i mi, odnosno da će u svemu biti bolji. Ukoliko je tome tako, koliko su stvarno ugrožena radna mesta pojedinaca koji pišu kreativne sadržaje?

1 : 0 za tekstopisce: Do sada se roboti nisu pokazali u koncipiranju oglasa

Godine 2016. japanski McCann sa prvim kreativnim direktorom sa veštačkom inteligencijom kreirao je prvi televizijski oglas. Sav strah od gubitka “ljudskih” kreativaca ili oduševljenje nad novim uzbudljivim vremenima je isparilo posle pogleda na krajnji proizvod. Tako na jednoj strani, kako i na drugoj. Kroz dve godine je među oglašivačima ponovo provrilo. Novi oglas za prestižnu robnu marku Lexus je navodno nastao pod dirigentskom palicom robota, ali se na kraju pokazalo da je u celoj kreativnoj ekipi učestvovalo mnogo više ljudi, među njima i oskarom nagrađeni režiser Kevin Mekdonald (Kevin Macdonald). Posle Lexusa je sa robotima jednako neuspešno pokušao i Burger King. Od tada nismo čuli za nove pokušaje te vrste.

Za efikasnu priču potrebno nam je više od podataka

To je tako, jer roboti ne umeju da pišu oglasne poruke, smatra Vikki Ross (Viki Ros), koja je specijalizovana za brendiranje i ton komunikacije robnih marki. A zašto im pisanje tekstova ne ide najbolje od ruke? “Za zanimljivu i inspirativnu priču potrebno nam je više nego samo podaci, od kojih polazi robot. Priča, uz koju će potrošači nešto osetiti i na kraju krajeva kupiti proizvod ili uslugu, dolazi iz našeg uma, tela i duše. Iz srca, uspomena, životnog iskustva, nostalgije. Sve to roboti nemaju i zato ne mogu da zamene kreativne tekstopisce,” uverena je Viki, koja već 23 godine piše za najveće svetske robne marke.

28. i 29. novembra će Viki Ros (Vikki Ross), koju je Creative Equals 2017. godine stavio na listu top 30 vodećih kreativaca na svetu, na 21. konferenciji medijskih trendova SEMPL deliti svoja iskustva o tome, šta je dodatna vrednost inspirativne priče koju stvaraju pojedinci, a ne roboti, i kako biti robna marka, za koju se čuje – bez obzira na to da li se pojavljuje na internetu, društvenim mrežama, u etru, na plakatima i avionima, u vozovima i automobilima. Viki (Vikki) je svojim pristupom oduševila robne marke i agencije, kao što su Sky, The Body Shop, Durex, Virgin Media, Expedia, Philips, AQUA, Fitch i Sapient Razorfish.