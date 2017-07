Deveti broj časopisa “Elementi” uskoro u prodaji

Tema ovog broja Elemenata jeste promenjeni svet u kome živimo: genetički inženjering i manipulacije, nekada teme naučnofantastičnih filmova i pojedinih pionirskih istraživanja, postale su deo mejnstrim industrije; konglomerati vredni milijarde dolara sukobljavaju se oko genetskih patenata na sudovima širom sveta, države se takmiče u modifikovanju ljudske DNK, a istraživači pokušavaju da uspore nezadrživo, pokrećući važna etička pitanja.

Krivac za sve to je CRISPR, nekada opskurni imuni sistem bakterija koji je 2012. godine pretvoren u jednostavnu i jeftinu alatku za trajno menjanje DNK svih živih organizama.

U bogato opremljenom tematu, osmišljenom kao detektivska priča, a pod naslovom „Iza genetičkog zida“, novi Elementi otkrivaju istoriju otkrića neverovatnih mogućnosti CRISPR tehnologije, od fabrika soli na jugu Španije, preko zaleđenih bakterija kuge u francuskim vojnim laboratorijama, do bolnica u Kini u kojima se danas ova tehnologija primenjuje u probnim lečenjima terminalnog raka.

Pored temata, novi Elementi donose niz uzbudljivih priča o savremenom dobu, od sudbine istraživača koji iz tržišnih ili bezbednosnih razloga rade pod velom tajne, do saslušanja specijalne američke laboratorije za bezbednosna istraživanja. Otkrivaju gde se sve nalaze prve štampane kopije Gutenbergove Biblije, tragaju za ljudima za koje se tvrdi da su zapravo napisali Šekspirova dela, i pitaju se koliko Fejsbuk zna o vama i vašim navikama na osnovu naizgled bezazlenih stvari kao što je lajk.

Ulaz na promociju časopisa Elementi je besplatan.