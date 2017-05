Dodeljene stipendije i grantovi u okvitu projekta “Pokreni se za nauku”

U okviru nacionalnog projekta „Pokreni se za nauku“ koji drugu godinu za redom sprovodi Centar za razvoj liderstva, uz podršku kompanije Filip Moris, u Centru za promociju nauke uručeno je osam stipendija i grantova u vrednosti od po 600 hiljada dinara mladim naučnicima i naučnicama za fundamentalna naučna istraživanja i projekte u oblastima obnovljivih izvora energije, očuvanja životne sredine i socio-ekonomske održivosti.

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je sa željom da mlade, talentovane i perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji podstakne na samostalnost u naučno-istraživačkom radu i motiviše da naučnu karijeru ostvaruju u svojoj zemlji.

„U Srbiji ima puno talentovanih mladih naučnika, i želimo da im pomognemo ne samo da promovišu principe održivosti kroz svoja naučna istraživanja već da njihovom primenom doprinesu razvoju društva u našoj zemlji“, istakla je Jelena Preradović Stevanović iz Filip Morisa, kompanije koja je i sama do sada uložila preko 3 milijarde dolara u naučna istraživanja i zapošljava preko 400 svetski priznatih naučnika iz raznih disciplina u cilju razvoja potencijalno manje štetnih proizvoda.

„Na ovaj način, Filip Moris svojim primerom dokazuje važnost naučnih istraživanja i njihove primene u razvoju društva. Mi takođe promovišemo i podržavamo eksterna istraživanja zainteresovanih naučnika u lokalnim naučnim zajednicama koja nezavisno unapređuju i promovišu nauku Filip Morisa, tako da bih ovom prilikom pozvala sve zainteresovane da posete našu stranicu www.pmiscience.com gde mogu dobiti sve relevantne informacije,“ dodala je predstavnica Filip Morisa.

Ideja ovogodišnjeg programa Konkursa je promocija principa održivog razvoja u skladu sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. Srbija kao zemlja potpisnica Agende preuzela je obaveze da između ostalog poveća udeo obnovljivih izvora energije i efikasnost potrošnje resursa u različitim sektorima, a program „Pokreni se za nauku“ pruža podršku mladim naučnicima i naučnicama da se posvete istraživanjima i projektima u ovim oblastima.

„Razvoj u skladu sa principima održivog razvoja veoma je značajan i za nastavak integracije Srbije u Evropsku uniju“, istakla je Ljubica Maksimović iz Centra za razvoj liderstva, partnerske organizacije kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“.

U jakoj konkurenciji od 87 izvrsnih pojedinaca i timova koji su aplicirali za stipendiju programa „Pokreni se za nauku“, u ovom ciklusu programa odabrano je osam dobitnika. Kriterijumi prilikom odabira bile su reference kandidata, njihov dosadašnji naučno-istraživački rad i kvalitet predloga naučnog istraživanja.

Stručnu komisiju koja je odlučivala o ovogodišnjim dobitnicima činili su: prof. dr Dejan Erić, sa Instituta ekonomskih nauka i Beogradske bankarske akademije, prof. dr Gordana Dragović Lukić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – odsek za farmakologiju i toksikologiju, prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i član Akademskog odbora čovek i životna sredina pri SANU i gospodin Milorad Bjeletić , izvršni direktor Beogradske otvorene škole.