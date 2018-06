Dron kao pokretni suncobran

Mala japanska kompanija predstavila je prototip pokretnog suncobrana koji se pokreće dronom i koji će omogućiti korisniku da hoda u senci.

Ko je doživeo vruća i vlažna japanska leta razumeće šta je podstaklo otkriće nove sprave.

Ašai pauer servis (Ashai Power Service), mala kompanija u severoistočnoj prefekturi Tošigi, nada se da će iduće godine moći da počne s prodajom nove sprave.

U prvo vreme cilj će biti da deluje u privatnim zatvorenim prostorima kao što su golf tereni zbog rizika od pada i zbog komplikovanih propisa za korišćenje dronova.

“Smislio sam da napravim ovaj predmet jer ne volim da nosim kišobran”, rekao je za Frans pres vlasnik firme Kendži Suzuki.

Prečnika 1,5 metra, prototip drona suncobrana težak je pet kilograma i za sada može da leti samostalno pet minuta na bateriju koja se puni.

Kompanija sa nada da će moći da poveća vreme leta na 20 minuta, tako što će olakšati motor.

“Trenutno testiramo treću generaciju prototipa i pokušavamo da prevazidjemo glavni tehnički izazov a to je stabilizacija leta iznad glave korisnika uz njegovo praćenje”, rekao je Suzuki.

Sistem praćenja zasniva se na kamerama.