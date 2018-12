E-zanimanja budućnosti: 40% studenata veruje da njihov budući posao još uvek ne postoji

Napredak tehnologije vodi konstantnim promenama. Čak se i tradicionalne uloge u medicini i poljoprivrdi menjaju i prilagođavaju tehnologijama na kojima se zasnivaju. Evo nekih primera poslova za koje se danas studenti obučavaju:

Tele-hirurg : Hirurzi više neće morati da budu pristuni u operacionoj sali, već će upravljati inteligentnim mašinama daljinskim putem, tako da neće imati direktan kontakt sa pacijentima.

Specijalista za interakcije između ljudi i robota : Ako se pretpostavlja da će roboti raditi i živeti zajedno sa ljudima, onda je potrebno i naučiti ih kako da reaguju na složene ljudske emocije, dok će ljudima trebati obuka za efikasno komunciranje sa mašinama.

Arhitekta proširene stvarnosti: Proširena stvarnost (AR) pruža bogatije iskustvo pretvarajući virtuelne slike u stvarne. Arhitekta proširene stvarnosti moći će da virtualno kreira 3D modele zgrada na prostoru gde je planirana njihova izgradnja kako bi imao što bolji uvid u to kako će se one uklopiti u okolinu.

Developer pametnih domova : Pametni dom zahteva ekosistem prilagođen navikama, potrebama i dinamici vlasnika. Kreativni inženjeri će morati da razviju sisteme i algoritme koji se prilagođavaju ogromnom broju raznovrsnih postavki u domaćinstvu.

Dizajner 3D modne štampe: Odeća će se proizvoditi kompijuterskom obradom, što će napraviti pravu revoluciju u procesu proizvodnje. 3D dizajneri će dizajnirati predmete koje će mašine realizovati u željenu formu.

Stiv Sali (Steve Sully), pomoćnik direktora globalne regruterske agencije “Robert Half Technology” rekao je: “Iznenađujuće je da tek 40% studenata smatra da njihovi poslovi još ne postoje, kada će se gotovo sve postojeće forme poslova promeniti u narednih 20 godina sa razvojem tehnologije i industrijske revolucije 4.0 – a pogotovo veštačke inteligencije (AI) – koja revolucionalno menja poslovni svet i neophodne veštine. Prilagodljivost i konstantno učenje su ključni, zato studenti treba da razmisle kako se njihove veštine i znanja mogu primeniti na karijerni put koji su izabrali.”

Osnova svih ovih budućih poslova, koji će se u potpunosti zasnivati na tehnologiji i umreženim sistemima, biće potražnja za sajber-bezbednosnim stručnjacima.

Judžin Kasperski (Eugene Kaspersky) je rekao:”Sajber bezbednost je danas od ključnog značaja, a s obzirom da tehnologija postaje glavni resurs budućih poslova, tako će biti i u budućnosti. Od bezbednosti pacijenta do zaštite ljudi u slučaju da veštačka inteligencija pođe po zlu, u svim tehnološkim procesima mora postojati faktor zaštite, jer će pretnje od eksploatisanja nastaviti sa rastom u umreženom svetu. Trenutno se beleži nedostatak obučenih kadrova u ovoj oblasti, zato ohrabrujem studente da razmotre ovu kritičnu industriju.”

Kompanija Kaspersky Lab ohrabruje studente da budu kreativniji kako bi se osigurali od pretnji koje budućnost nosi, tako što će učestvovati na studentskom takmičenju: The Secur’IT kup. Ovo takmičenje je otvoreno za studente iz svih krajeva sveta i iz svih akademskih oblasti.

Učesnici će dobiti priliku da osvoje 10.000 dolara, kao i da ostvare benefite takmičenja sa studentima srodnih interesovanja a uz to dobiju i uvid o radu u industriji. Radni tokovi ove godine imaju za cilj da reše probleme koji su pre samo nekoliko godina izgledali kao problemi budućnosti, ali su za današnju tehnologiju i industriju veoma realni:

Povezano zdravstvo – aparati koje tele-hirurzi koriste za kritične operacije su povezani i zaštićeni od malvera i kompromitovane kontrole.

IoT – ekosistem pametnih domova moraće da bude zaštićen od pretnji uzrokovanih slabostima koji omogućavaju hakerima da pristupe mrež

Lična bezbednost – stvaranje jakih i etičkih pravila za interakcije između ljudi i robota biće jedan od najvažnijih zadataka bezbednosnih stručnjaka kako bi se obezbedila sigurnost ne samo ljudi, već i robota.

Patimat Darbiševa (Patimat Darbisheva), jedna od prošlogodišnjih finalista koja je učestvovala u projektu čiji je cilj bio prevencija industrijske špijunaže, rekla je na takmičenju: “Učešće na Secur’IT kupu pruža priliku za sticanje iskustva u rešavanju zanimljivih, realnih zadataka u različitim poljima i oblastima ekspertize. Omogućava primenu znanja u praksi, čak i ako vam nedostaje tehničko iskustvo.

Nije čak ni potrebno imati detaljno znanje ili iskustvo u IT oblasti, jer je takmičenje više traži otvoren um i radoznalost, koji će biti u stanju da reše probleme i što je najvažnije – sve to lepo predstavi! Uzbudljiva atmosfera takmičenja zaista mi je pomogla da verujem u sebe i uživala sam u upoznavanju toliko novih ljudi iz toliko različitih mesta i okruženja.”