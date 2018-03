IDC grupa o uređajima poboljšane AR i virtualne stvarnosti VR

IDC grupa danas je najavila globalnu tržišnu prognozu za svoj set uređaja za poboljšanu stvarnost (AR) i virtuelnu stvarnost (VR) za 2018. i 2022. godinu. Uređaj Star Wars: Jedi Challenges (Lenovo Mirage AR kaciga) bio je fokusu zbog velikog interesovanja koji je ostvario tokom zimskih praznika.

Sledeću izjavu dao je Đanfranko Lanci (Gianfranco Lanci), predsednik i operativni direktor u kompaniji Lenovo:

„Naš cilj je da stvorimo jedno od najboljih tehnoloških iskustava na svetu od kojih će na neki način doprineti korisnicima – bilo da se radi o unapređivanju njihove produktivnosti, njihovom većem angažovanju u svetu zabave ili međusobnom povezivanju. Verujemo da AR i VR tehnologije nude veoma specifičan, intuitivan i personalizovan način za doživljaj oba sveta: kako stvarnog, tako i imaginarnog. Naše poslednje inovacije, uključujući i Star Wars: Jedi Challenges i Lenovo Explorer set za Windows Mixed Reality rešenje, predstavljaju svedočanstvo naše vizije i strategije kojom želimo da korisnicima što više približimo AR i VR tehnologiju i komercijalne standarde koji idu uz njih.

U okviru saradnje sa kompanijom Disney, posebno smo zadovoljni uspehom veoma popularnog proizvoda Star Wars: Jedi Challenges, koji je od svog predstavljanja u prethodnom kvartalu, pa do sada osvojiom više od 25 nagrada i postao jedan od najpopularnijih Star Wars proizvoda.

Na ovogodišnjem CES događaju takođe smo najavili projekat sa kompanijom Google, Lenovo Mirage Solo – samostalni VR set, kao i Lenovo Mirage kameru sa Daydream tehnologijom. Oba uređaja će se na tržištu naći u drugom kvartalu ove godine. Trenutno smo veoma posvećeni AR/VR kategoriji i uzbuđeni smo zbog njihove sposobnosti da transformativna iskustva prenesu korisnicima i kompanijama.”

Star Wars: Jedi Challenges jeste proizvod koji je predstavljen prošlog novembra kao prvi Star Wars AR proizvod na svetu koji sadrži autentični lightsaber mač koji predstavlja pravi kolekcionarski predmet, što omogućava fanovima da dožive svoj san boreći se protiv svog omiljenog negativca sa mračne strane u „poboljšanoj stvarnosti”. Jedi Challenges je proizvod koji se pokreće putem pametnih telefona i nudi više od 30 sati multi-level igranja, a uz njega dolaze i Lenovo AR set i Lightsaber upravljač (istovetna replika Skajvokerovog lightsaber-a).

Sledeću izjavu dala je Kajli Lauglin (Kyle Laughlin), stariji potpredsednik u sektoru za korisničke proizvode i interaktivne igre i iskustva u kompaniji Disney:

„Star Wars: Jedi Challenges savšeno pokazuje kako Diznijeve priče i likovi mogu biti dočarani putem najnovije tehnologije. Izuzetno smo zadovoljni brojem korisnika koji su „probudili Džedaja u sebi“ u okviru svog doma i radujemo se što ćemo imati mogućnost da oživimo još Star Wars, Diznijevih i Marvelovih junaka.“