Inovativne LG Therma V toplotne pumpe sa unapređenjima i za korisnike i za okruženje

Sve veći efekti klimatskih promena navode većinu zemalja da potraže alternativu fosilnim gorivima. Veliki korak u ovoj kampanji je sve veća popularnost električnih vozila (EV).

Prema podacima koje je analizirao Bloomberg New Energy Finance, do 2040. godine EV će činiti oko 55 odsto ukupne svetske prodaje automobila i smanjiti potrošnju benzina i dizel goriva za sedam odsto. Očekuje se da će ovogodišnja prodaja električnih vozila dostići 1,1 miliona prodatih jedinica, a do 2025. godine će dostići 11 miliona.

Do 2040. godine EV će činiti 55 procenata registrovanih novih automobila, a njihova proizvodnja od 60 miliona jedinica obuhvata 33 odsto globalnog tržišta automobila. U skladu sa ovim trendom, razvijene ekonomije poput SAD, Evrope, Japana i Kine ostvaruju strateški napredak u industriji električnih automobila.

I dok je zaštita životne sredine glavni faktor koji utiče na brz porast EV sektora i veliki potencijal, dotle su i vrhunske performanse vožnje i pogodnosti takođe glavne prodajne tačke ekološke tehnologije. Razvoj ekoloških i izvanrednih performansi sa posebnom usmerenošću ka korisnicima koji idu u korak s vremenom, osnovni je motiv i HVAC (grejanje, ventilacija i klimatizacija) industrije.

Obe industrije, i EV i HVAC su ekološki savesne. Oni koji biraju električna vozila pomažu u smanjenju zagađenja vazduha od emisije izduvnih gasova. Dodatno, smanjenje te vrste zagađenja i dodatna ušteda energije može se postići zamenom postojećeg sistema kućnog grejanja najnovijim LG modelom iz THERMA V monoblok linije koja poseduje inovativno ekološko rashladno sredstvo R32.LG THERMA V je sistem toplotne vazduh-voda pumpe koji nudi izuzetno praktična i efikasna rešenja za grejanje, hlađenje i toplu vodu. Apsorpcija prirodne energije uređaja iz spoljašnjeg vazduha troši manje energije od konvencionalnih sistema grejanja. Izvanredna karakteristika ovog modela je njegova niža emisija CO2 u poređenju sa prethodnim modelima.

Još jedna zajednička karakteristika EV i HVAC industrije su superiorne performanse njihovih proizvoda u odnosu na konkurente. Vozila koja koriste motor sa unutrašnjim sagorevanjem zahtevaju mnogo obrtaja kako bi postigli maksimalni obrtni momenat, ali EV dobijaju najveći deo obrtnog momenta sa stajališta, čime je njihovo ubrzanje superiornije od automobila na gas. Na sličan način, monoblok THERMA V R32 pokazuje kako sistem grejanja može brzo dostići željeni nivo temperature. Koristeći LG revolucionarni scroll kompresor sa opsegom rada od 10-135 Hz, kompresor povećava efikasnost kod delimičnog opterećenja i time poboljšava njegovu sposobnost da brzo postigne željenu temperaturu. Osim toga, model može da se koristi čak i pri temperaturi od minus 25°C i može da proizvede temperature izlazne vode do 65°C.

Zvučna performansa ovog novog modela je očigledna i kroz primanje 4.45 sezonskog koeficijenta performansi (SCOP) u operacijama grejanja i rejtinga „A +++” u regulaciji energetskog označavanja ErP.

Treća zajednička karakteristika obe industrije su dodatne pogodnosti. Kada je u pitanju vožnja, električna vozila su brza i fleksibilna i imaju glatko ubrzanje. Ovi kvaliteti, kao i niži vozni šum, smanjuju umor vozača. U HVAC sektoru, THERMA V R32 monoblok nudi neuporedive pogodnosti tako što naprednu tehnologiju kontrole čini još pristupačnijom. Poseduje najnoviju daljinsku kontrolu LG-ja sa novim žičanim kontrolorom, elegantnim i savremenim dizajnom sa besprekornim senzorima na dodir. Intuitivni korisnički interfejs takođe omogućava brzo i lako proveravanje statusa rada i rasporeda. Korisnik može vizuelno proveriti rad sistema i lakše prilagoditi nivo potrošnje energije kako bi se povećala energetska efikasnost i smanjili troškovi. Ono što čini ovaj model još posebnijim je njegova sposobnost da koristi LG SmartThinQ platformu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, ugrađeni Wi-Fi modul i aplikaciju za pametne telefone koja nadgleda i daljinski kontroliše kompatibilne LG proizvode. Ova praktična funkcija omogućava korisniku da kontroliše većinu funkcija dostupnih preko daljinskog upravljačkog panela.

Zbog globalnih izazova izazvanih klimatskim promenama, sve industrije se trude da razviju ekološke proizvode koji pružaju vrhunsku energetsku efikasnost i performanse. Takođe, prirodno je da se korisnost postavi kao prioritet u ovoj eri naprednih tehnologija. Sektori EV i HVAC nisu izuzetak. LG učestvuje u ovom trendu kroz uvođenje najmodernijeg modela THERMA V R32 monoblok i nastaviće istraživanje i razvoj inovativnih i zelenih proizvoda za poboljšanje životne sredine.