Koliko je ROS operativni sistem pogodan za razvoj softverskih rešenja u oblasti robotike, kakva je njegova primena u komercijalnim industrijama i na koji način ono pronalazi svoj put od entuzijaste do mejkera, otkriće se na ROS meet up – u, koji će se održati u petak, 19. aprila u Poslovnom Inkubatoru u Novom Sadu sa početkom od 17:30h, čiji je domaćin Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a koji se realizuje u okviru projekta XBIT, finansiranog od strane Evropske unije.

„Nakon meet up-a za Industriju 4.0 koju smo održali prethodnog meseca, ideju za novim okupljanjem, pronašli smo u najzanimljivijoj platformi za razvoj softverskih rešenja u oblasti robotike, a to je ROS operativni sistem. Kratak pregled njegove istorije razvoja i njegove primene u praksi na meet up-u daće kolega sa FTN-a doc. dr Momčilo Krunić, kako bi pokazao, ne samo poslovnom svetu, već i studentima, koliki je značaj savremenih tehnologija i kakva nas budućnost čeka sa robotima,“ istakao je dipl.Ing MSc Vladimir Todorović, rukovodilac projekta XBIT na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

ROS operativni sistem bavi se izučavanjem robota, kao inteligentnih autonomnih mašina koje u potpunosti mogu zameniti ljudski rad, ali i tešku industrijsku mašineriju kojom ljudi upravljaju. Robotski operativni sistem čini kompjuterska grafika, inženjersko okruženje, kao i sistem fajlova koji je potreban za čitanje programskog koda, koji koristi čvornu mrežu, u okviru koje su svi procesi povezani.

Ovo je treći u nizu meet up-ova koji se realizuju u okviru projekta XBIT, a koje sprovode Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, udruženje građana SEE ICT i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Kao i prethodnih puta veliku pomoć u organizaciji pruža udruženje Maker Srbija. Naredni susret stručne javnosti i studenata očekuje nas 23. aprila u Inđiji, koji će takođe biti posvećen nekoj od budućih, savremeno digitalnih tema.

Projekat XBIT sprovode Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, udruženje građana SEE ICT i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu kao strane iz Srbije i Opština Magadenovac i OSVIT Inkubator iz Donjeg Miholjca sa strane Hrvatske u okviru IPA Cross-border Cooperation programa Hrvatska-Srbija 2014-2020. Projekat se bavi razvojem uslova za optimalan i strukturiran razvoj IT industrije i preduzetništva u programskom regionu, kao i njegovo optimalno korišćenje kao generatora inovacija i konkurentnosti. U narednim mesecima realizovaće mnogobrojne aktivnosti, kako bi se unapredilo korišćenje IT tehnologija u preduzetništvu.

SEE ICT je neprofitna organizacija osnovana 2010. godine, sa misijom pružanja značajne i duboke podrške srpskoj tehnologiji i start up scene kako bi se podstaklo veće zapošljavanje i ekonomski rast.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, aktivno radi na unapređenju IT sektora u Srbiji, sprovodeći mnogobrojne partnerske projekte sa ovim ciljem.

Fakultet tehničkih nauka jedna je od najsavremenijih organizovanih, visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 57 godina, koji svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i transfer znanja u privredi.