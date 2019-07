Kaspersky podržava ekspediciju na Kurilskim ostrvima

Judžin Kasperski (Eugene Kaspersky) je zajedno sa renomiranim timom ekologa, filmskih producenata i fotografa krenuo na dvanaestodnevnu ekspediciju kako bi istražio jedinstveni ekosistem i doprineo podizanju svesti o ekološkim izazovima sa kojima se suočavaju Kurilska ostrva – jedan od najudaljenijih i najugroženijih lanaca ostrva na planeti.

Ekspedicija, na koju se krenulo iz grada Petropavlovsk Kamčatski, proći će kroz lanac Kurilskih ostrva, i istražiti Onekotan, Ušišir, Simušir i Urup. Ekspedicija okuplja izuzetan tim ekologa, avanturista, filmskih producenata i fotografa: Renan Ozturk (Renan Ozturk), Tejlor Ris (Taylor Rees), Kris Burkard (Chris Burkard), Ted Heser (Ted Hesser), Džef Kerbi (Jeff Kerby) i Ruši Sugla (Rushi Sugla), između ostalih. Oni će zajedno istraživati jedinstveni ekosistem Kurilskih ostrva i uticaj na životnu sredinu u lancu, i planinariti uz stenu na ostrvu Ušišir. Ovaj avanturistički poduhvat rezultiraće dokumentarnim filmom koji će široj publici pribliziti lepotu Kurilskih ostrva.

Ekspedicija je podržana od strane ruskog ogranka Svetske fondacije za prirodu (WWF-Russia), koja je ekološki konsultant koji predvodi posadu kroz lokalni divlji i morski život i pomaže im da saznaju više o trenutnim ekološkim izazovima tog područja.

Za Judžina Kasperskog ovo će biti druga ekspedicija na Kurilskim ostrvima – poslednji put ih je posetio na brodskoj turi 2014. godine i bio je očaran njihovom divljom, netaknutom lepotom. Ipak, Kurilska ostrva su ugrožena zbog preteranog ribolova, zagađenja okeana i drugih ekoloških pretnji, i od ključnog je značaja da se skrene pažnja na ovaj izvanredni deo planete kome je potrebna podrška i zaštita kako bi ostao jedinstven kao što je danas.

„Kurilska ostrva su jedno od najlepših mesta koje sam ikada posetio, sa jedinstvenom klimom i zapanjujućim pejzažima. Nadam se da će ih više ljudi posetiti i istražiti, ali im je vrlo teško pristupiti bez organizovanja odgovarajuće ekspedicije. Kada sam čuo da Renan Ozturk (Renana Ozturk) sanja o tome da poseti Kurilska ostrva, i saznao za njegovu strast o istraživanju tako udaljenih mesta, odlučio sam da pomognem u ostvarenju njegovog sna i da ga pozovem na ekspediciju. Biće sjajno istražiti Kurilska ostrva sa grupom profesionalaca koji će se baviti određenim ekološkim studijama i snimati ekspediciju. Takođe veoma cenimo podrškuruskog ogranka Svetske fondacije za prirodu u ovoj ekspediciji: njihovi stručnjaci će nas savetovati o lokalnom divljem i morskom životu, i pomoći nam da bolje shvatimo izazove u regionu. Nadam se da ćemo zajedno podići nivo svesti o ovom izvanrednom mestu koje zaslužuje zaštitu, a to je ono što je cilj naše ekspedicije”, rekao je Judžin Kasperski, izvršni direktor kompanije Kaspersky.

Dokumentarni film koji će kreirati tim renomiranih filmskih stvaralaca će pomoći ovom cilju i dati ljudima priliku da istraže izuzetnu prirodu ostrva i skrenu pažnju na trenutnu ekološku situaciju s kojom se suočava region. Takođe će pokazati kako nam nove tehnologije donose znanje o jedinstvenim, ali teško dostupnim mestima, kao što su Kurilska ostrva, i kako kompanija Kaspersky čini ove tehnologije bezbednim kako bi svako mogao da uživa u mogućnostima koje donose.

„Želimo pokazati lepotu, ali i krhkost ovog udaljenog regiona”, rekao je Renan Ozturk (Renan Ozturk), fotoreporter i dokumentarista. “Ali kako bismo privukli pažnju ljudi i uticali na javnu svest, ne možemo samo da odemo na brod, napravimo predivne slike i da se nadamo da će ga pokriti nekoliko medija. Zato smo okupili grupu filmskih producenata, fotografa i ekologa kako bismo smisleno predstavili ovo mesto i dosegli do većeg broja ljudi. Napravićemo dokumentarni film o svemu, uključujući prvo usponsko penjanje i istraživanje terena, jer je to vrsta sadržaja koji zaista podiže nivo svesti danas.”

O ekspediciji će se uživo izveštavati na novoj digitalnoj platformi Tomorrow Unlocked, onlajn magazinu za tehnologiju i filmskoj produkcijskoj kući koju je stvorila kompanija Kaspersky. Fokusira se na priče koje pokazuju kako nam tehnologija pomaže da stvorimo bolju budućnost, i kombinuje priču, dokumentarne filmove i klučne činjenice.

Ekspediciju možete pratiti na društvenim mrežama putem heštega #fromkurilswithlove.