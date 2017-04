Koja znanja je potrebno sacuvati u slučaju apokalipse?

Novi, osmi Elementi su izašli 6. aprila, na dan otvaranja Naučnog kluba Beograd, u Ulici kralja Petra 46. Vernoj publici koja raste iz broja u broj, predstavljeni su juče, 11. aprila, na promociji u velikoj sali Naučnog kluba.

U međuvremenu, Elementi se, kao izdanje Centra za promociju nauke, prodaju na kioscima i u knjižarama širom zemlje. Od ovog broja, Elementi se prodaju i u zemljama regiona, u Crnoj Gori i Republici Srpskoj.

U osmom izdanju, Elementi kao glavnu temu donose pregled 24 znanja koja treba sačuvati u slučaju apokalipse. Reč je o tematu pod naslovom „Zadužbina“, koji je sam po sebi eksperiment na kome su radila čak 22 različita autora, što ga čini jednim od najopsežnijih novinskih temata ikada objavljenih u istoriji srpske štampe.

Pored uzbudljivog temata, Elementi donose i niz drugih priča: o novom razumevanju gravitacije, o čoveku i divljini, o vezi zdravlja i ishrane, o knjigama koje su zaista izazvale revolucije, o soli i uticaju tableta na životnu sredinu.

Elementi su prvi domaći ilustrovani naučnopopularni magazin. Pored više od 30 tekstopisaca koji pišu inspirisani naukom, Elementi neguju specifičnu estetiku, a ovaj broj je ilustrovalo 10 ilustratora i dizajnera. Autorka naslovne strane i ilustracija u tematu je umetnica Tea Jurišić.

Istražite više na adresi: www.elementi.rs