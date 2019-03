Kompanija SAS investira milijardu dolara u razvoj veštačke inteligencije

Kompanija SAS, koja je predvodnik budućnosti analitike, investiraće milijardu dolara tokom naredne tri godine u inovacije softvera, obrazovanje i ekspertske usluge. Investicija je nadogradnja snažne osnove koju SAS ima u oblasti veštačke inteligencije koja obuhvata naprednu analitiku, mašinsko učenje, duboko učenje, obradu jezika i kompjutersko razaznavanje.

Edukativni programi i ekspertske usluge će omogućiti vodećim ljudima u poslovnom svetu, kao i naučnicima, da iskoriste potencijale veštačke inteligencije. Kompanija SAS će obezbediti tehnologiju, veštine i podršku koja je neophodna kako bi pomogla proces transformacije kompanija koje koriste naprednu analitiku.

„U SAS-u smo posvećeni našim korisnicima i njihovom uspehu, dok je ova investicija još jedan primer toga”, kaže izvršni direktor SAS-a Džim Gudnajt. „Sa našim inovativnim mogućnostima u oblasti veštačke inteligencije, SAS pomaže kompanijama da spreče prevare u finansijskom sektoru, bore se sa smrtonosnim bolestima, bolje upravljaju rizicima, pruže vrhunske usluge korisnicima i građanima, i još mnogo više od toga”.

Samo jedan od primera korišćenja veštačke inteligencije je i SciSports, startap kompanija iz Danske koja se bavi sportskom analitikom. SciSports koristi kompjutersko razaznavanje pomoću SAS tehnologije, prilikom prenosa podataka fudbalskih utakmica, čija primena omogućava trenerima i menadžerima poseban uvid u igru. Analizom prikupljenih podataka, fudbalski klubovi dobijaju informacije koje mogu unaprediti strategiju igre, regrutaciju igrača i iskustvo navijača.

SAS nastavlja da gradi partnerstva sa inovativnim kompanijama i vodećim provajderima tehnologija poput kompanija Accenture, Cisco, Deloitte, Intel i NVIDIA. Takav pristup omogućava da se korisnicima ponude najnovija dostignuća iz oblasti veštačke inteligencije i mašinskog učenja, kao i da osigura da SAS AI tehnologije besprekorno rade u klaud i hardverskim okruženjima klijenata.