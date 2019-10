Koncept roda u oblasti veštačke inteligencije i društvene robotike tema diskusija na Kaspersky NEXT 2019

Usvajanje veštačke inteligencije (AI) i mašinskog učenja se brzo širi. Sa ovim porastom došlo je do razvoja rešenja zasnovanih na konceptu roda, kako bi se veštačka inteligencija što više približila potrebama korisnika. Od satelitskih navigacionih sistema u kolima do glasovnih asistenata u pametnim zvučnicima, korisnici postaju sve više naviknuti na korišćenje ovakvih rešenja u svakodnevnici. Ali kako korisnici postaju sve više tehnički potkovani, da li je upotreba koncepta rod zaista neophodna u 2019. godini?

Na ovogodišnjoj konferenciji Kaspersky NEXT održanoj u Lisabonu, učesnici su imali prilike da saznaju nešto više o upotrebi roda u oblasti veštačke inteligencije i društvene robotike. Učesnici su imali priliku da od stručnjaka i istraživača kompanije Kaspersky, kao i od drugih eksperata saznaju nešto više o ovom provokativnom tehnološkom trendu koji se neprekidno razvija.

U ponedeljak, 14. oktobra, bezbednosni istraživač kompanije Kaspersky Dejvid Džejkobi (David Jacoby) – član tima za globalno istraživanje i analizu – bio je domaćin i moderator panel diskusije na temu uloge roda u oblasti veštačke inteligencije. Osim njega na panelu su učestvovali i njegov kolega, stručnjak za malver Aleksej Malanov (Alexey Malanov), Tomas Ramž (Thomas Ramge) novinar i član strateškog odbora u AI poslovnoj školi AG u Cirihu i Kriti Šarma (Kriti Sharma), osnivač platforme „AI for Good”.

Delegati na konferenciji bili su pozvani da posmatraju kako se odvija diskusija, dok su se panelisti fokusirali na motive iza pripisivanja roda i drugih ljudskih osobina veštačkoj inteligenciji, koliko se prijatno korisnici osećaju kada koriste veštačku inteligenciju određenog roda i da li je veštačka inteligencija sa određenim rodom zaista potrebna.

Sledećeg dana, Ramž je bio moderator diskusije okruglog stola i ponovo su mu se pridružili Malanov, Džejkobi i Šarma kao i Toni Belpaeme (Tony Belpaeme) – profesor na Univerzitetu u Gentu i profesor robotike i kognitivnih sistema na Univerzitetu u Plimutu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Grupa je pričala sa manjom publikom medijskih predstavnika i delegata, istražujući uticaj podučavanja veštačke inteligencije ljudskim osobinama i potencijalnog rizika koji to može uzrokovati. Diskutovali su o tome da li su potrebne kontrole kako bismo regulisali kako organizacije programiraju osobine veštačke inteligencije i razmatrali da li mašine mogu da se poduče etičkom rasuđivanju.

„Kaspersky NEXT samit je idealna prilika za diskusiju o upotrebi veštačke inteligencije među kompanijama i korisnicima. Konkretno, koncept roda se koristio za pokretanje različitih usluga, tehnologija i proizvoda. Međutim, u 2019, da li je ovo zaista potrebno? Naš panel i diskusija na okruglom stolu nam pomažu da načnemo ovu fascinantnu temu, istražujući kako veštačka inteligencija sa određenim rodom može dovesti do drugih, štetnih pristrasnosti prilikom dizajniranja rešenja i šta može da se učini da bi se osigurala neutralnost tehnologije”, izjavio je Džejkobi.

Prateći dokument, Od naučne fantastike do moderne realnosti: izučavanje roda u veštačkoj inteligenciji, dostupan je za preuzimanje.

Za više informacija o Kaspersky NEXT konferenciji, posetite posvećenu veb-stranicu.