Kongres mladih matematičara u Novom Sadu od 3. do 5. oktobra

Srpsko naučno matematičko društvo (SNMD) u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, ogranka u Novom Sadu, Departmanom za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Matematičkim institutom SANU u Beogradu, organizuje Kongres mladih matematičara od 3. do 5. oktobra. Učesnici kongresa su mladi matematičari koji su doktorirali u poslednjih 10 godina, kao i studenti doktorskih studija.

Na Kongres se prijavilo 107 učesnika iz 16 gradova, sa 27 različitih institucija, mahom iz Srbije, ali i iz Makedonije, Bosne, Češke, Belgije, Švajcarske i Kine, od kojih će njih preko 70 izlagati svoje radove.

Ideja Srpskog naučnog matematičkog društva jeste da ovim skupom poveže mlade sličnih interesovanja, da podstakne razmenu ideja i popularizuje matematiku među mladima.

Skup je otvoren za predstavnike medija.

Za više informacija, pozovite: 060.70.40.180.