LG definiše budućnost veštačke inteligencije u novoj severnoameričkoj AI laboratoriji

Kompanija LG Electronics (LG), kao globalni inovator, spremna je da definiše budućnost veštačke inteligencije (AI) za potrošače i preduzeća u godinama koje slede pokretanjem velikog AI istraživanja u Severnoj Americi u saradnji sa liderima akademskih institucija i start-up industrijom.

Ove nedelje obeležava se puštanje u rad nove LG laboratorije za istraživanje veštačke inteligencije u Kanadi, koja predstavlja nastavak proširene LG laboratorije u Santa Klari u Kaliforniji. Podržavajući viziju kompanije koja veštačku inteligenciju smatra ključem daljeg napretka, severnoameričke laboratorije unapređuju globalna istraživanja kompanije LG, zajedno sa AI laboratorijama u Južnoj Koreji, Indiji i Rusiji.

Pored toga, LG ulazi u novo istraživačko partnerstvo sa Univerzitetom u Torontu, koji je širom sveta poznat po stručnom mašinskom znanju i ekspertizi u sferi veštačke inteligencije, posebno u oblasti učenja.

„AI će na kraju uticati na živote svih ljudi, transformisati način na koji živimo, radimo i plaćamo”, rekao je dr I.P. Park, predsednik i tehnološki direktor kompanije LG. „Ranije implementacije veštačke inteligencije u uređajima predstavljaju osnovu za pametne gradove budućnosti, pametne kuće, preduzeća, uređaje, sa mogućnostima kakve niko nije mogao da zamisli”. On je istakao da će laboratorije u Severnoj Americi, kao i partnerstvo u istraživanju kompanije LG sa Univerzitetom u Torontu, igrati ključnu ulogu u razvoju tehnologija koje će definisati tu budućnost.

U okviru svog petogodišnjeg multimilionskog istraživačkog partnerstva sa Univerzitetom u Torontu, LG će izgraditi svoju strategiju koja podrazumeva otvorenu platformu, otvoreno partnerstvo i otvorenu povezanost, kako bi proširio ekosistem veštačke inteligencije. Nova laboratorija iskoristiće stručnost istraživača sa Univerziteta u Torontu, koji će imati priliku da sarađuju sa američkim i kanadskim timovima na razvoju veštačke inteligencije. Dopunjujući ovaj rad, LG namerava da sarađuje i ulaže u nova američka start-up preduzeća.

Merik Gertler, rektor Univerziteta u Torontu, smatra da je LG uzbudljiv novi partner za istraživanje veštačke inteligencije. „Univerzitet u Torontu se raduje partnerstvu sa inovativnom globalnom kompanijom poput LG-ja, dok naši istraživači nastavljaju da prevazilaze granice AI istraživanja. Prisustvo takvih multinacionalnih kompanija u našim inovativnim ekosistemima jača mogućnost za naš fakultet, studente i start-up kompanije koje se bave različitim disciplinama”, rekao je Gertler.

Ponavljajući stav rektora Gertlera, dr Park je rekao: „AI rešenja zasnovana na dubokom učenju (deep learning tehnologiji) izvršiće revoluciju naše interakcije sa svetom oko nas i ponuditi nove, besprekorne načine pomoću kojih koristimo kontekstualne podatke iz stvari poput biometrije, emocija, gestova i, naravno, glasa”. Dr Park je potom objasnio koja su to tri glavna stuba LG strategije u vezi sa veštačkom inteligencijom.

„Prvi stub je sposobnost da vremenom dođe do evolucije, što bi značilo da ako više koristite naše proizvode, oni će se bolje razvijati i zadovoljiti vaše specifične potrebe. Drugi stub je mogućnost besprekornog i doslednog korisničkog iskustva u celom LG portfoliju proizvoda, od povezanih uređaja i televizora do povezanih automobila i smart telefona. Treći stub je otvorenost, a naša strategija jeste da pružimo najbolje AI iskustvo za LG korisnike, koristeći složene mogućnosti vodećih partnera širom ekosistema”, naveo je dr Park.