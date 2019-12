LG ekskluzivno predstavlja svoj prvi uređaj za gajenje povrća u zatvorenom

LG Electronics (LG) će predstaviti uređaj za gajenje povrća u zatvorenom na sajmu CES® 2020, čime se po prvi priključuje dinamičnom pokretu baštovanstva u zatvorenom. Revolucionarni ugradni vertikalni uređaj za gajenje povrća u zatvorenom koristi napredne kontrole svetla, temperature i vode, praktične gotove pakete semena i aplikaciju kojom se prati rast, čime pomaže korisnicima da u svom domu gaje ukusno povrće bogato hranljivim sastojcima.

Uređaj za gajenje povrća u zatvorenom kompanije LG omogućava čak i potpunim početnicima da uživaju u baštovanstvu. Ovaj inovativni uređaj je namenjen milionima korisnika širom sveta koji žele da budu sigurni u to šta tačno jedu i odakle dolazi njihova hrana. Takođe, korisnici sada imaju mogućnost da gaje sveže začinsko bilje i povrće tokom cele godine, što savršeno odgovara stanovnicima gradova i svima koji su zainteresovani za zdraviji i zeleniji životni stil.

Uređaj koristi fleksibilne module i zamenjuje optimalne uslove na otvorenom, obezbeđujući temperaturu u izolovanom kućištu koja je u potpunosti usklađena sa delom dana. LED svetla, cirkulacija vazduha i zalivanje preko fitilja omogućavaju semenu da se brzo transformiše u sastojke ukusnih recepata i jela. Napredni sistem za baštovanstvo ima kapacitet za 24 gotova paketa semena*, što je dovoljno za četvoročlanu porodicu da uživa u zdravstvenim prednostima i kulinarskim zadovoljstvima niza domaćih jestivih proizvoda.

Liderstvo u know-how tehnologiji kompanije došli su do izražaja u uređaju za gajenje povrća u zatvorenom. Ključna komponenta automatizovanog baštovanskog rešenja je tehnologija zalivanja bez cirkulacije vode, kojom se ravnomerno doprema precizna količina vode koja je potrebna paketićima. Ova osnovna tehnologija kompanije LG sprečava rast algi i neprijatne mirise u cilju obezbeđenja čistog i higijenskog okruženja u kojem može da raste bezbedno, prirodno bilje i lisnato povrće.

Prateća aplikacija za smart telefon pomaže korisnicima da gaje i prate svoje biljke, pružajući korisne smernice u svim fazama, kako bi se svakog puta postigao dobar rod. Gotovi paketi semena sadrže seme, tresetnu mahovinu i đubrivo i predviđeni su za neposrednu sadnju. Inicijalni paketi će sadržati 20 različitih vrsta, uključujući rimsku i druge vrste salata, rukolu, cikoriju i bosiljak.

„S obzirom na to da se danas sve više korisnika odlučuje za vegetarijanski i veganski životni stil, za nas je bilo važno da damo doprinos ovom trendu”, rekao je Song Dae-hjun, predsednik kompanije LG Electronics Home Appliance & Air Solution. „Naše prvo rešenje za baštovanstvo u zatvorenom predstavlja novu paradigmu za LG u oblasti kućnih uređaja, pružajući korisnicima način da se dobro hrane, u kombinaciji sa zadovoljstvom gajenja sopstvene hrane, što je u skladu sa opštim ciljem kompanije LG da unapredi život.”

Prvi uređaj za gajenje povrća u zatvorenom kompanije LG biće prikazan tokom sajma CES od 7. do 10. januara 2020. na štandu #11100 u Centralnoj hali Kongresnog centra Las Vegas. Pratite sve aktivnosti i najave kompanije LG na društvenim medijima uz pomoć #LGCES2020.