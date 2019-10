LG i kompanija Unity Technologies sarađuju na simulaciji rada autonomnih vozila

Inženjeri za veštačku inteligenciju u LG Electronics Silicon Valley Lab-u rade sa stručnjacima za mašinsko učenje iz kompanije Unity Technologies kako bi razvili napredni simulacijski softver koji će omogućiti programerima autonomnih vozila da ubrzaju trening sistem za sigurnije automobile bez vozača. Saradnja LGSVL Simulatora sa Unity Simulation oslanja se na LG-jevu lidersku poziciju u području veštačke inteligencije, u kombinaciji sa komplementarnim veštinama kompanije Unity Technologies, koja je tvorac vodeće svetske 3D razvojne platforme u realnom vremenu.

Uz podršku Google Cloud infrastrukture, Unity Simulation smanjuje barijere kod uvežbavanja, testiranja ili provere novih proizvoda i usluga u visokokvalitetnom 3D okruženju. Aplikacije namenjene računarskom vidu i usmerene na automobilsku industriju posebno su uspešne, smatra Deni Lendž (Danny Lange), potpredsednik za veštačku inteligenciju i mašinsko učenje u kompaniji Unity Technologies.

Seonman Kim, potpredsednik inženjeringa u LG-jevoj naprednoj laboratorijskoj platformi (Advanced Platform Lab) u Silikonskoj dolini, naglasio je važnost partnerstva kompanija LG i Unity. „Poverenje koje kompanija Unity ima u LGSVL Simulator za razvoj sigurne autonomne vožnje je jasan pokazatelj da je ovo pobedničko partnerstvo od samog početka“, istakao je. „Radujemo se što ćemo sa kompanijom Unity istražiti nove mogućnosti kako bi naše tehnologije mogli da plasiramo na automobilsko tržište“.

Očekuje se da će saradnja dve kompanije u naprednim simulacijama puno koristiti automobilskoj industriji koja se kreće ka budućnosti bez vozača. Programeri autonomnih vozila koji koriste LGSVL Simulator na Unity Simulation-u moći će drastično da ubrzaju trening svojih sistema izvođenjem više scenarija paralelno. Sa najnovijim naprednim mogućnostima Unity-ja, LGSVL Simulator može da stvori digitalne replike u stvarnom okruženju sa preciznim senzorskim modelima za obuku autonomnih vozila u više scenarija.

Obuka i provera autonomnog vozila je sjajan primer kako virtuelno okruženje može dramatično da smanji rizik i za automobil i za one oko njega, omogućavajući kompanijama da obave različite stres-testove pre nego što automobili budu pušteni u saobraćaj. LGSVL Simulator kombinuje LG-jeve tehnologije sa Unity-jevim tehnologijama Data-Oriented Tech Stack i High-Definition Render Pipeline kako bi omogućio testiranje i obuku za sigurniji rad autonomnih vozila.

LGSVL Simulator na Unity Simulation-u biće predstavljen 26. septembra na događaju Unite 2019 u Kopenhagenu.