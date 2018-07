LG povećava investicije u robotičke inovatore

Nedavna investicija kompanije LG Electronics u američki razvojni centar Bossa Nova Robotics označila je prvo inostrano ulaganje u robotičke partnere, nakon nekoliko ugovora sa start-up korejskim kompanijama tokom prošle godine. Ukupno, LG je u prvih 12 meseci svoje investicione inicijative uložio više od 90 miliona američkih dolara u start-up robotičku industriju.

Bossa Nova Robotics je vodeći dobavljač podataka u realnom vremenu za globalnu maloprodajnu industriju koja pomaže automatizaciji sakupljanja i analize podataka pri popisu. Walmart, najveća svetska maloprodaja, od prošle godine je počeo da testira Bossa Nova robote u više prodavnica. Finansiranje kompanije Bossa Nova praćeno je investicijama LG-ja u četiri kompanije iz Južne Koreje: Acryl, SG ROBOTICS, Robotis i Robostar.

Acryl Inc., koju je osnovao tim akademaca iz Korejskog naprednog instituta za nauku i tehnologiju (KAIST), je sedmogodišnja kognitivna računarska kompanija koja pruža integrisanu platformu za veštačku inteligenciju (AI) pod nazivom „Jonathan” koja može da prepozna ljudske emocije i značenja iz teksta, govora i slika zasnovane na velikim podacima i temeljnom učenju kako bi se realizovao stvarni život AI.

SG ROBOTICS je start-up kompanija koja razvija nosive robote kako bi pomogla ljudima sa poteškoćama u kretanju, uključujući paraplegičare i pacijente sa neuromuskularnim bolestima. Kompanija je osnovana 2017. godine kako bi razvila „Robote za bolji život”, a sada radi na komercijalizaciji nosivog robota za decu. Proizvod kompanije SG ROBOTICS, WalkON Suit, osvojio je 2016. godine bronzanu medalju na prvom Cybathlon takmičenju i bio je nosilac baklje na Paraolimpijskim igrama 2018. godine u Pjongčangu.

Robotis je specijalizovan za robotska rešenja i obrazovne robote. Poznat je po svojim pametnim pokretačima koji se koriste u robotima i proizvode hardver poput kontrolora i senzornih modula za softversko programiranje robota. Sa druge strane, Robostar je proizvođač industrijskih robota. Njegova misija je da bude jednokratno rešenje za sve kompanije u industriji mobilnih uređaja, displeja, automobila i poluprovodnika.

Ove investicije dopunjuju napore kompanije LG da plasira servisne robote na tržište kako bi postali ključni motor kompanije. Kompanija LG je već postavila više robota u Južnoj Koreji, a njihovi Guide Robot i Cleaning Robot modeli opremljeni su kako bi pomogli putnicima na najvećem aerodromu Južne Koreje tokom Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu. Ranije ove godine na CES sajmu, LG je predstavio tri nova CLOi robota koji su posebno razvijeni za komercijalnu upotrebu na mestima sa visokim prometom poput hotela i supermarketa. LG CLOi roboti razvijaju se paralelno sa ThinQ proizvodima, LG AI brendom za potrošačku elektroniku i kućne aparate.

„Robotika, kao ključna komponenta naše ThinQ AI strategije, predstavlja kritičnu tačku razvoja kompanije LG”, rekao je Kim Sungvok, potpredsednik globalne otvorene divizije za inovacije u kompaniji LG Electronics. „LG je posvećen proširenju svojih robotskih mogućnosti kroz investiranje u inovativne partnere, kao i kroz intenzivne napore u istraživanje i razvoj.”