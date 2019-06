Maj je protekao uz matematiku širom Srbije

Osma po redu manifestacija Maj mesec matematike (M3), u organizaciji Centra za promociju nauke i Matematičkog instituta SANU, ove godine pod sloganom ISTRAŽI KOORDINATE, pretvorila je celu Srbiju u zemlju matematike, uz brojne sadržaje koji su matematiku i njen značaj za naš svakodnevni život približili svim generacijama.

Šta se sve dešavalo tokom maja, meseca matematike? Ukupno 50 radionica, i više od 1200 dece koja su učestvovala u njima, 22 predavanja, dve izložbe – „Kroz matematičke predele“, koja je povela posetioce u matematičke priče širom sveta, u Galeriji na Andrićevom vencu, u centru Beograda, i izložba „Životni ciklusi Milutina Milankovića“, posvećena velikom svetskom naučniku Milutinu Milankoviću, u Galeriji nauke i tehnike SANU, a tu su bili i gosti iz inostranstva: dr Stjuart Kolhagen iz Australije, dr Beri Cipra iz SAD, dr Greg Gejdž iz SAD i tim Sveučilišta u Rijeci.

U programu koji je organizovan u Beogradu učestvovalo je 34 volontera i 17 demonstratora i demonstratorki, koji su stajali na raspolaganju posetiocima izložbi, tribina, predavanja, filmskih projekcija i drugih organizovanih programa.

Maj mesec matematike zbivao se na mnogo lokacija: u Beogradu, na tri mesta (Galerija na Andrićevom vencu, Galerija nauke i tehnike SANU, Naučni klub Beograd), ali i širom Srbije, u 45 gradova, sa više od 90 raznih matematičkih događaja i druženja sa najinspirativnijim nastavnicima matematike iz cele Srbije.