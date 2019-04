Maj, mesec matematike u Srbiji

I ove godine, kao i sedam prethodnih, Centar za promociju nauke u saradnji sa Matematičkim institutom SANU organizuje nacionalnu naučnopopularnu manifestaciju Maj mesec matematike M3.

Od 2012. godine trudimo se da matematiku prikažemo kroz igru, umetnost, interaktivne eksponate, naučnopopularna predavanja, radionice, filmove i druge sadržaje, a program je prilagođen svim uzrastima, bez obzira na formalno obrazovanje.

Ovogodišnjoj manifestaciji prethodio je konkurs Mapiranje matematike, koji nam je pomogao da izaberemo najinspirativnije primere nastave matematike i pet najmaštovitijih i najrazigranijih nastavnika Srbije, a na matematičku mapu naše zemlje stavili smo više od 90 primera dobre matematičke prakse iz 45 gradova. Nastavnici matematike širom naše zemlje iskazali su neverovatnu maštu i poslali nam mnogobrojne priče o matematici povezanoj sa umetnošću, drevnim vremenima, zanatskim veštinama, društvenim igrama, muzikom, slikama, poezijom…

Tema ovogodišnjeg M3 su matematika i geografija. Manifestaciju organizujemo širom Srbije, a u Beogradu na četiri lokacije. Aktivnosti koje očekuju posetioce su radionice, izložbe, predavanja, kvizovi, takmičenja, predstave, izleti, filmske projekcije, treninzi i prezentacije (više o programu manifestacije i matematičkoj mapi Srbije: m3.cpn.rs)

U Beogradu, u Galeriji na Andrićevom vencu, publika će biti u prilici da vidi i učestvuje u glavnom programu manifestacije „Kroz matematičke predele“, uz interaktivne eksponate, predavanja, inspirativne razgovore, radionice i filmske projekcije, otvorene za sve posetioce. U Galeriji nauke i tehnike SANU upoznaćemo svestranost Milutina Milankovića na izložbi „Životni ciklusi Milutina Milankovića“, a u Naučnom klubu u Kralja Petra čekaju nas raznovrsna predavanja i radionice, kroz koje ćemo saznati koliko nas matematika zapravo okružuje u svakodnevnom životu.

Gosti manifestacije biće i poznati popularizatori nauke Beri Cipra, Stjuart Kolhagen i Greg Gejdž, koji će publici predstaviti nauku i matematiku iz „prve ruke“.