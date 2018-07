Milionska nagrada za inovacije u nauci

Na konferenciji, Merck pokrenuo godišnju nagradu od million evra za inovacije u nauci

Najnovija naučna dostugnuća, od genetskog inženjerstva CRISPR tehnologijom, do sintetičkog života i digitalizacije, predstavljeni su na jednoj od najvećih svetskih naučnih konferencija “Radoznali 2018 – Uvid u budućnost”, u organizaciji Merck-a, vodeće naučne i tehnološke kompanije. Konferencija se održala po prvi put u Darmštadtu u Nemačkoj, i predstavila je svetski najpriznatije naučnike današnjice, među kojima su i Kreg Venter (Craig Venter) i Emanuel Šarpentije (Emmanuelle Charpentier).

Nagrada kompanije Merck “Uvid u budućnost”, za doprinos inovacijama u nauci u vrednosti do million evra godišnje, objavljena je na konferenciji. Prvi put će biti dodeljena 2019. godine, a Merck se obavezao da će nagradu dodeljivati narednih 35 godina. Prijave su u toku, a svake godine biće postavljena nova tema istraživanja. Ove godine, pozvani su naučnici koji rade na inovacijama koje bi mogle da nas zaštite od novonastajućih virusa.

“Nauka je u srcu svega što Merck radi, i to još od 1668. godine. Verujemo da je moć nauke najveća pokretačka snaga, i ovo je uzbudljivo vreme sa mnogo potencijala za naučna otkrića. Nove biotehnologije nam omogućavaju da razumemo bolesti mnogo bolje nego ikada ranije. Ne samo da možemo da čitamo genetski kod, već ga možemo i lako modifikovati, pa čak i kreirati. Istovremeno, digitalne tehnologije kao što su mašinsko učenje, veštačka inteligencija i big data otvaraju nove mogućnosti”, rekao je Stefan Oschmann, predsednik izvršnog odbora i generalni direktor Merck-a.

Peticija, Darmštad Deklaracija za veća ulaganja u nauku, je takođe inicirana i može se naći na sajtu https://curious2018.com/darmstadt-science-declaration/.

Preko 35 vodećih svetskih naučnika, uključujući i pet dobitnika Nobelove nagrade, predstavilo je svoj rad pred oko 1.000 učesnika iznoseći ideje o budućnosti nauke, na konferenciji “Radoznali 2018 – Uvid u budućnost” (Curious2018 – Future Insight) u Darmštatu. Merck godišnje ulaže preko 2 miliona evra u istraživanja i razvoj i zapošljava oko 6.500 naučnika. 3. maja 2018, otvoren je novi Merck-ov novi Inovacioni centar za nauku u Darmštadtu.

Merck ove godine proslavlja 350 godina postojanja, na svim kontinentima, sa preko 50 hiljada zaposlenih, pod sloganom “Prošlost, sadašnjost, budućnost”. 1668. godine u Darmštatu, Nemačka, farmaceut Friedrich Jacob Merck, postavio je kamen temeljac za ono što danas predstavlja Merck, a porodica osnivača i dalje je većinski vlasnik ove korporacije.

Merck je vodeća naučna i tehnološka kompanija u oblasti zdravstva, nauke o živim sistemima, i performansi. Osnovana 1668. godine, Merck je najstarija farmaceutska i hemijska kompanija na svetu.