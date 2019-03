Moderan Siemens-ov sistem za zaštitu od požara u termoelektrani Kostolac

Kineska kompanija China Machinery Engineering Corporation (CMEC) i kompanija Siemens d.o.o. Beograd potpisale su danas ugovor o Projektovanju, nabavci i pružanju usluga za Sistem za zaštitu od požara za termoelektranu Kostolac blok 3 u prostorijama javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“. Vrednost ugovora je 5 miliona evra.

Ugovor za Sistem zaštite od požara između kompanija Siemens i CMEC obuhvata projektovanje,

nabavku, isporuku, ugradnju, testiranje i puštanje u rad Sistema za zaštitu od požara u novom bloku 3,

termoelektrane Kostolac.

Sistem za zaštitu od požara obuhvata sledeće sisteme koji će biti implementirani na ovom projektu – Sistem za dojavu požara, Sistem za detekciju gasa, Sistem za gašenje hemijskim gasom, Sistem za gašenje – vodom i penom, Sistem za centralizovani nadzor i upravljanje.

Sistem za zaštitu od požara će Kostolcu omogućiti pravovremeno nadgledanje svih podsistema i pružiti dodatnu sigurnost i bezbednost u termoelektrani.

„Izgradnja bloka B3 snage 350 MW u TE ’Kostolac B’ vrednosti oko 600 miliona dolara jedan je od najvećih projekata koji se realizuju u EPS-u i Srbiji. Veoma sam zadovoljan što partneri iz kompanije CMEC užurbano rade na izgradnji novog bloka. Odluka CMEC-a i Seimens-a da se potpiše ugovor o projektovanju i instalaciji sistema zaštite od požara za novu elektranu potvrđuje da obe kompanije daju prioritet ‘Elektroprivredi Srbije’“, istakao je Milorad Grčić, v. d. direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“.

„Zahvalan sam EPS-u na ukazanom poverenju. Pažljivo smo analizirali i izabrali kompaniju Simens zbog ekspertize i referenci u ovoj oblasti. Postavljanje kvalitetnog sistema zaštite od požara uslov je da nadležne inspekcije odobre početak rada elektrane. Očekujemo da će Simens uspešno i u roku završiti ovaj zadatak“, izjavio je Tong Zigang, potpredsednik kompanije China Machinery Engineering Corporation.

„Siemens-ovi sistemi za zaštitu od požara mogu se svrstati među najpouzdanije sisteme ove vrste koji

ispunjavanju sve lokalne i evropske standarde i koji mogu da odgovore na sve zahteve korisnika“, istakao je Udo Ajhlinger generalni direktor kompanije Siemens Srbija i dodao „Ovo je drugi projekat koji je Siemens ugovorio sa kompanijom CMEC, a koji predstavlja nastavak naše saradnje u mnogo većem obimu nego do sada, dok je JP Elektroprivreda Srbije naš dugogodišnji partner sa kim imamo niz uspešno realizovanih projekata i ponosan sam što sa i ovim projektom nastavljamo tu saradnju“.

Sistem za zaštitu od požara predstavlja moderan sistem koji zadovoljava sve neophodne kriterijume u

pogledu kvaliteta, funkcionalnosti, dizajna, životnog veka u uslovima sredine za koju je predviđen.