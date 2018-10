Na Mašinskom fakultetu u Nišu danas otvorena prva 3DEXPERIENCE laboratorija u Srbiji

Na Mašinskom fakultetu u Nišu danas je svečano otvorena prva 3DEXPERIENCE laboratorija u Srbiji koja će studentima i nastavnicima omogućiti da koncepte za neki industrijski proizvod oprobaju prvo u virtuelnoj realnosti. Kroz jednu platformu multidisciplinarni tim imaće priliku da sagleda kompetan životni ciklus proizvoda, od ideje i dizajna, preko simulacije i testiranja, proizvodnje, lansiranja na tržištu sve do reciklaže.

Ova laboratorija je rezultat zajedničke saradnje kompanije CADCAM Data iz Beograda i niškog Mašinskog fakulteta, a priliku da je koriste imaće studenti svih nivoa studija, istraživači i profesori.

Prema rečima dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu Nenada T. Pavlovića, cilj osnivanja 3DEXPERIENCE laboratorije jeste poboljšanje nastave na fakultetu i uslova za rad na naučno-istraživačkim projektima.

Cilj fakulteta je da obrazuje visokokvalifikovan i stručni kadar u oblasti mašinskog inženjerstva i inženjerskog marketinga, koji će dobiti dobro teorijsko znanje, ali i dovoljno praktičnog znanja koje će moći da primenjuju nakon završetka školovanja – rekao je dekan Pavlović.

Student master studija niškog Mašinskog fakulteta Ivan Aranđelović ističe da će ovim dobiti priliku da oprobaju drugačiji način učenja, kao i da savladaju softverska rešenja koja sve više kompanija koristi.

U ovom programu možemo da projektujemo neki deo, osmislimo kako će on da izgleda, a potom pređemo na sledeću fazu razvoja koja je testiranje, da recimo proverimo da li je taj proizvod otporan na lom, da simuliramo njegov rad i kako se kreće. Onda možemo da pređemo na samu proizvodnju, dizajniramo celu liniju u fabrici i to i dalje sve pod jednom softverskom platformom, što je zaista neverovatno. Pritom, ovaj program nudi simulaciju proizvodnih procesa – kaže Anđelković.

Velika prednost ove platforme je mogućnost da na razvoju jednog proizvoda istovremeno radi tim koji čine inženjeri, dizajneri, projektanti, menadžeri, kao i stručnjaci za marketing i prodaju.

Koliki je značaj povezivanja akademske zajednice, privrede i softverskih kompanija istakao je i većnik Grada Niša Mihajlo Zdravković koji je napomenuo da sve firme koje razmatraju ulaganje uvek žele da znaju koliko neki grad ima obrazovan kadar.

Verujem da će postojanje ovakve laboratorije itekako omogućiti da se stvori što veći broj kadrova koji će biti spremni da odmah rade u privredi, što će privući investitore – izjavio je većnik Zdravković.

Generalni direktor kompanije CADCAM Data Čedomir Duboka istakao je na svečanom otvaranju da je najveća vrednost 3DEXIPERIANCE platforme to što će studenti i nastavnici moći eksperimente iz fizičke laboratorije da prevedu u virtuelnu laboratoriju i tako svedu greške i troškove na minimum.

Iako se u ovoj laboratoriji vide samo računari, oni su opremljeni 3DEXIPERIANCE platformom koja će omogućiti studentima i nastavnicima da umesto u realnoj laboratoriji eksperimente, simulacije i testiranje rade u virtuelnoj realnosti. Time će moći da rade predikciju ponašanja proizvoda i da eliminišu potrebu za fizičkim prototipom. Kada budu sigurni u ceo proces i performanse proizvoda, tada idu u stvarno kreiranje – objašnjava Čedomir Duboka.

Platforma 3DEXIPERIANCE može se koristiti u brojnim granama industrije – automobilskoj, vazduhoplovnoj, energetici, brodogradnji, elektronici…Plaftorma je proizvod Dassault Systemes čija softverska rešenja u svetu koristi preko 4,5 miliona studenata, dok akademske insitucije imaju više od 35 hiljada licenci za njih.

Na otvaranju laboratorije demonstrirane su i neke od mogućnosti primene 3DEXPERIENCE platforme i rešenja koje integriše. Humanoidni robot Poppy tim iz Italije kreirao je uz pomoć ove platforme za 4 meseca, dok je “Utva” za stvaranje niskokrilca “Sova” koristila softvere iz ove platforme. Profesori Mašinskog fakulteta pokazali su primenu CAD i CAE softverskih rešenja u biomedicniskom inženjeringu i simulaciji mehaničkog ponašanja automobilskih pneumatika.