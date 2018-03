Najpoznatiji svetski kvantni fizičari ove sedmice u Beogradu

Beograd će ugostiti neke od najpoznatijih kvantnih fizičara iz raznih krajeva sveta na konferenciji koja se održava u sredu i četvrtak, 21. i 22. marta, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, u okviru projekta Kvantna muzika (Quantum Music), a organizatori konferencije su Muzikološki institut SANU i Centar za promociju nauke.

Predavanja o raznovrsnim temama koje povezuju kvantnu fiziku i muziku držaće, između ostalih, Vlatko Vedral, profesor na Univerzitetu Oksford i jedan od najpoznatijih kvantnih fizičara današnjice, Klaus Molmer, profesor na Univerzitetu Arhus, najveći popularizator kvantne fizike u Danskoj, danski kompozitor Kim Helveg, Endru Garner iz Centra za kvantne tehnologije u Singapuru, kao i domaći predavači, inicijatori projekta Kvantna muzika Dragan Novković i LP Duo.

Beogradska publika biće u prilici da sluša o tome kako je živeti u kvantnom svetu, o kvantnim vibracijama atoma i ihtiosaurima, o tome koliko nas kvantna muzika može približiti apsolutnoj lepoti, o otelotvorenju kvantne dualnosti kroz interpretaciju muzike u klavirskom duetu i o mnogim drugim temama koje se bave razumevanjem sveta oko nas kroz vizuru i sluh kvantne fizike.

Projekat Kvantna muzika u sebi povezuje svetove muzike, novih naučnih tehnologija i kvantne fizike, a predstavljen je tokom jesenje turneje u nekoliko evropskih gradova (Hag, Ljubljana, Arhus, Kopenhagen, Beograd). Tom prilikom je LP Duo, koji čine pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, predstavio Kvantnu muziku na hibridnim klavirima konsturisanim upravo za potrebe ovog projekta.

Hibridni klavir proizveden u okviru projekta Kvantna muzika, koji je konstruisao tim inženjera iz Srbije, osvojio je u decembru treće mesto na Izboru za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2017. godini, koji svake godine organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

