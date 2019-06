Namenska rešenja, virtuelna realnost u prikazivanju proizvoda i digitalna transformacija u vojnoj industriji na štandu CADCAM Data na Sajmu naoružanja i vojne opreme u Beogradu

Kao dugogodišnji partner kompanije Jugoimport SDPR, CADCAM Data ima tu privilegiju da javnost upozna sa ovim vojnim vozilom, projektovanim na softverskom rešenju CATIA. Maksimalno realan virtuelni prikaz omogućen je aplikacijama platforme 3DEXPERIENCE, pre svega najnovijom verzijom softvera CATIA na pomenutoj platformi i vrhunskim softverskim rešenjem za high quality rendering i virtuelizaciju proizvoda – 3DEXCITE Deltagen.

Povodom obeležavanja 70. godišnjice rada, suorganizator Sajma naoružanja, kompanija Jugoimport SDPR, će drugog dana sajma poslovnim korisnicima održati bojevi prikaz naoružanja koje je u razvoju i upotrebi na vojnom poligonu “Nikinci”. U projektovanju i razvoju ovih kompleksnih proizvoda, ali i u digitalnoj transformaciji poslovnih procesa ove kompanije korišćena su namenska industrijska rešenja koja će kompanija CADCAM Data , u saradnji sa svojim partnerom, kompanijom Jugoimport SDPR, predstaviti postojećim i potencijalnim dobavljačima iz odbrambene industrije.

Pored prikaza proizvoda uz pomoć virtuelne realnosti, posetioci sajma će moći da porazgovaraju sa čelnim ljudma sektora za razvoj kompanije Dassault Systemes o tome kako funkcioniše u praksi primena sofverskih rešenja, CATIA, DELMIA ili primena sveobuhvatne poslovne platforme 3DEXPERIENCE u vojnoj industriji.

Od Rukovodioca za razvoj i Izvršnog direktora kompanije Prvi partizan moći će da čuju kako su odlučili da krenu u proces digitalne transformacije poslovnih procesa i šta im transformacija donela počev od bolje konkurentnosti preko unapređenja i pojednostavljenja procesa u svakodnevnom radu.

Predstavnik kompanije “Utva”, Aleksandar Petrović, rukovodilac sektora za razvoj posetioce će upoznati sa procesom projektovanja i nastanka najnovijeg Utvinog niskokrilca Sova i zajedno sa svojim inženjerima, ispričati više o korišćenju softverskog rešenja CATIA u ovom procesu.

Pozivamo vas da 27. juna, sa početkom u 13 h, prisustvujete predavanju na temu „Digitalna transformacija poslovnih procesa kompanije Jugoimport SDPR”, koje će održati Milan Furtula, Rukovodilac sektora za razvoj kompanije Jugoimport SDPR u sali za prezentacije u parteru hale IV, nakon čega možete da probate interakciju sa 3D modelom vozila “Tamnava” u razmeri 1:1 u virtuelnom okruženju na štandu kompanije CADCAM Data.