Napredni robot kompanije LG uvodi nas u novu eru AI robotike

Kompanija LG Electronics (LG) predstaviće posetiocima ovogodišnjeg IFA sajma prvog nosivog humano-centričnog robota, rezultat napora kompanije da u narednoj deceniji postane lider u segmentu razvoja i proizvodnje servisnih robota.

Za razliku od prethodno najavljenih robota kompanije LG kao što su Guide Robot, Cleaning Robot i Serving Robot, LG CLOi SuitBot se ne kreće samostalno kroz aerodromske salone i hotelske hodnike. Nosivi robot funkcioniše kao medicinsko pomagalo, pružajući podršku nogama korisnika, kako bi im omogućio veću pokretljivost i snagu donjih ekstremiteta.

LG je 2017. godine uložio u startup kompaniju koja razvija robote čija je funkcija prevazilaženje ograničenja ljudskog tela u svakodnevnom životu. LG CLOi SuitBot rezultat je ove saradnje i istraživanja kompanije SG ROBOTICS o tome na koji način nosivi roboti mogu poboljšati kvalitet života korisnika.

Uz pomoć zglobova koji se prirodno rotiraju, CLOi SuitBot se kreće na opušten i prirodan način i pruža podršku donjim ekstremitetima prilikom hodanja, stajanja ili rada. Dizajn same cipele robota, poput sandale, i funkcija automatskog podešavanja omogućavaju jednostavno korišćenje i odlaganje pomagala, što razlikuje LG CLOi SuitBot od drugih eksoskeletona.

Dodatno, LG CLOi SuitBot se može povezati sa drugim servisnim robotima kompanije LG (predstavljenim na CES sajmu 2018 godine) kako bi postali deo pametne mreže za pružanje informacija i alata potrebnih na radnim mestima kao što su proizvodnja, logistika i distribucija.

Linija servisnih robota LG CLOi nastala je u sklopu inicijative kompanije posvećene razvoju proizvoda zasnovanih na tehnologiji veštačke inteligencije (AI) namenjenih komercijalnom sektoru. AI tehnologija omogućava LG CLOi SuitBot-u da uči i razvija se kroz prepoznavanje i analizu biometrijskih podataka i podataka o životnoj sredini, merenje i analizu pokreta kako bi predložio optimalne kretnje i stavove za maksimalnu energetsku efikasnost.

„LG CLOi SuitBot dokazuje našu punu posvećenost proširenju portfolia servisnih robota koji pružaju opipljivu udobnost i inovacije u našim životima”, izjavio je Song Dae-hyun, predsednik kompanije LG Home Appliance & Air Solution. „Ovo je još jedan primer širokog spektra revolucionarnih AI proizvoda dizajniranih dam kroz interakciju sa korisnicima, dramatično povećaju korisničku udobnost i stvore nove mogućnosti za unapređenje naše robotske inicijative i dalji rast ”.

Posetioci štanda LG-ja na sajmu IFA, u Hali 18 u Messe Berlinu, od 31. avgusta do 5. septembra, imaće priliku da lično uvere u performanse LG linije robota iz prve ruke.