NASA na korak bliže potvrdi života na Marsu

Sve je veća verovatnoća da je na Curiositybilo života, proizlazi iz pronalaska novih dokaza koje je na crvenoj planeti prikupio NASA-in rover Curiosity.

Iz materijala koji je robotski istraživač pronašao sačuvan u stenama Marsa moguće je zaključiti da je nekada imao mogućnosti održavati život. Tome treba dodati i dokaze iz marsovske atmosfere koji tako nešto takođe podupiru.

Američka svemirska agencija objavila je niz otkrića koja su, premda fascinantna, nevezana uz nekadašnje stanovnike udaljene planete.

Na pres konferenciji su govorili Paul Mahaffy koji je odgovoran za analizu uzoraka tla koje je sakupio Curiosity, u društvu geofizičara i hemičara koji takođe rade na projektu. Jedna od sagovornica bila je i biolog Jennifer Eigenbrode koja je na samom početku prenosa pedantno objasnila šta NASA smatra pod definicijom organske supstance.

Zahvaljujući roveru Curiosity naučnici su uspeli da povežu porast i pad koncentracije organskog metana u atmosferi koji su zavisni o godišnjim dobima na Marsu. Zanimljiva okolnost oko porasta metana u atmosferi je njegovo porekli.

Naime, razlika u koncentraciji gasa kroz različita godišnja doba ne varira zbog spoljnih uticaja poput meteora, već dolazi iz dubine planete, što znači da se ispod površine nalaze velika nalazišta složenih organskih supstanci, kao i metana koji se ispušta u ravnomernom rasporedu kojeg ponekad poremete veće erupcije.

Takođe je potvrđen još jedan dokaz da je na Marsu nekad vrlo verovatno postojala voda, čemu svedoči talog organskih spojeva na dnu područja kojim putuje Curiosity te koje je NASA prepoznala kao korito drevnog jezera.

Organske supstance (ugljenik i sumpor) u korito su mogle stići putem meteora koji je udario na površinu ili kao ostatak nekadašnje organske supstance. Organski elementi koje su pronašli nalaze se u pet centimetara kamena te su dramatično izmjenjeni uticajem radijacije uzrokovane manjkom guste atmosfere, ali deo njih ostao je stabilan zahvaljujući sumporu. Ovo je podstaklo naučnike da razviju teoriju o netaknutim organiskim spojevima koji se nalaze na oko metar i po ispod površine.

Metan je, barem na Zemlji, većinski proizveden organiskim putem, pomoću životinja poput krava, termita, ovaca i tako dalje. Prisutnost marsovskog metana automatski se tom metodom povezuje uz postojanje potencijalnog života, makar znanstvenici do danas nisu mogli pronaći konkretni izvor.

Također nije odbačena mogućnost da duboko ispod površine marsa postoje rezervoari vode.

Drugim riječima, zahvaljujući Curiosityju i NASA-i od danas znamo da Mars ima znanstveno potvrđenu atmosfersko-geološku povijest koja je uzbudljivija nego što smo ikad sanjali.